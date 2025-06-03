Не показує її публіці: що відомо про дружину міністра оборони Рустема Умєрова

Дружина та діти політика ніколи не з'являлися на публіці

Міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював делегацію України на перемовинах з Росією, не говорить про особисте життя. Його родина не з'являється у публічному просторі, і цьому є певна причина.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину глави українського оборонного відомства.

Що відомо про дружину Рустема Умєрова

Міністр оборони перебуває у шлюбі з жінкою, на ім'я Лєйля Сєіт-Ягя Кизи. За останньою інформацією, вона працює в інвестиційній компанії Astem Ventures. Зокрема, за 2022 рік Лєйля заробила на посаді менеджера понад 1,7 мільйона гривень.

У шлюбі Умєрова з дружиною з'явилось троє дітей: двоє доньок (2015 і 2021 років народження) та син (2013 року народження). З 2014 року Рустем почав виступати на міжнародних плафтормах, аби розповідати про порушення прав людей в окупованому росіянами Криму. Також він долучався до звільнення політичних в'язнів на півострові.

Умєров має троє дітей, фото з мережі

Через таку діяльність Умерова його родина почала отримувати погрози. Тож близькі політика виїхали з України у 2016 році. Через 3 роки стало відомо, що вони оселилися у США. Ширилися чутки, що діти політика стали громадянами США, однак у Міноборони спростовували таку інформацію. У відомстві відповіли, що діти Умерова отримували нові документи у посольстві України у США, тому в декларації зазначено цю країну як місце видачі паспортів.

У декларації за 2024 рік вказано, що Лейля заробила 1,8 мільйона гривень у Astem Ventures Inc. Вона зберігає 9,3 тисяч доларів готівкою та 1,8 тисяч — у банках. Також Лейла орендує житло площею 137,4 квадратних метрів у США. Натомість у мережі немає жодної світлини дружини та дітей міністра. Він приховує близьких від публіки.

Дружина Умєрова працює в американській компанії, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину нового президента Польщі Марту Навроцьку. Вона народила у 17 років, але не від нього.