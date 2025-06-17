Вони захищали киян усю ніч. Мобільна вогнева група ДФТГ "Мрія" потребує допомоги

Важлива кожна гривня

Українські військові, які в ніч на 17 червня захищали небо Києва від російських дронів, потребують допомоги. Їм потрібен тепловізійний прицільний комплекс, на який оголошено збір коштів.

Мобільна вогнева група ДФТГ "Мрія" 241 ОБр ТрО усі ніч збивала дрони над столицею, захищаючи цивільних. Ці добровольці нищать БПЛА з перших атак на Київ, без фінансування з боку держави.

Вони закупають авто, обладнання, амуніцію та паливо за власні гроші. І наразі військові планують дообладнати ще один пікап під бойову одиницю МВГ. Але для ефективної роботи потрібно придбати прицільний комплекс, вартість якого складає 354 000 грн.

Ця сума непосильна для військових, тому вони звертаються до українців, яких захищають від російських дронів і атак. Задонатити будь-яку суму можна за посиланням на банку, через ПриватБанк або за номер конверту — 5168752133407158.

Зауважимо, що в ніч на 17 червня Росія запустила по Україні 472 повітряні цілі, з яких 440 становили ударні БпЛА типу Shahed. Українські військові знешкодили 438 повітряних цілей. З них 239 ворожих БПЛА типу Shahed збито вогневими засобами, 163 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Скільки збито повітряних цілей Росії 17 червня

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Київ після російської масованої атаки в ексклюзивному репортажі кореспондента Яна Доброносова.