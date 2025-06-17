Ракетний удар росіян по Києву: є руйнування та пошкодження багатоповерхівок, багато постраждалих (фото, відео)

Внаслідок атаки є влучання російських ракет та безпілотників у багатоповерхові будинки

Російські окупанти в ніч на 17 червня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок атаки є щонайменше один загиблий, до списку руйнувань після першої хвилі атак на столицю додалися нові – за даними ЗМІ, вони дуже серйозні.

Про наслідки повідомив мер Києва Віталій Кличко. Інформацію підтвердив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними Ткаченка, окупанти пошкодили дитячий садочок у Дарницькому районі. Також зафіксовано пошкодження на промисловій території у Дніпровському районі, там обійшлося без постраждалих. Також уламки впали у двох місцях у Подільському районі. Там також обійшлося без постраждалих. Але в інших місцях, нажаль, є жертви атаки росіян.

"Медики доповідають про 15 потерпілих та одного загиблого — громадянина США. У Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок. Житловий будинок і навчальна установа постраждали від атаки в Соломʼянському районі. На місця подій вже вирушили екстрені служби. Зафіксовані пошкодження нежитлових будівель в Дарницькому районі. Встановлюємо всі подробиці", – сказано у повідомленні.

Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці в Шевченківському районі. Також він зазначив, що є низка викликів медиків у кілька районів міста.

"Пожежа на верхніх поверхах житлового будинку в Шевченківському районі. Також виклики медиків у Дніпровський, Дарницький, Соломʼянський та Святошинський райони. Бригади прямують. У Дніпровському є постраждалий. Детальніша інформація — згодом", – написав він.

За даними ЗМІ, які публікують відео та фото з місця подій, в одному з районів було зруйновано цілий під'їзд. В іншому районі ударний БПЛА підпалив верхні поверхи багатоповерхового будинку. Під завалами можуть перебувати люди.

Зазначимо, російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ніч на 17 червня ворог запустив ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також "Калібри" з Чорного моря, спрямувавши їх на українську столицю. Окрім цього, окупанти пустили по Києву "Кинджал" з МіГ-31К та масовано атакували місто ударними БПЛА.

Минулого разу росіяни влаштували масовану ракетну атаку в ніч з 5 на 6 червня – після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.