Они защищали киевлян всю ночь. Мобильная огневая группа ДФТГ "Мрія" нуждается в помощи

Важна каждая гривна

Украинские военные, которые в ночь на 17 июня защищали небо Киева от российских дронов, нуждаются в помощи. Им нужен тепловизионный прицельный комплекс, на который объявлен сбор средств.

Мобильная огневая группа ДФТГ "Мрія" 241 ОБр ТрО всю ночь сбивала дроны над столицей, защищая гражданских. Эти добровольцы уничтожают БПЛА с первых атак на Киев, без финансирования со стороны государства.

Они закупают авто, оборудование, амуницию и топливо за собственные деньги. В настоящее время военные планируют дооборудовать еще один пикап под боевую единицу МВГ.

Эта сумма непосильна для военных, поэтому они обращаются к украинцам, которых защищают от российских дронов и атак. Задонатить любую сумму можно по ссылке на банку, через ПриватБанк или по номеру конверта — 5168752133407158.

Заметим, что в ночь на 17 июня Россия запустила по Украине 472 воздушные цели, из которых 440 составляли ударные БПЛА типа Shahed. Украинские военные обезвредили 438 воздушных целей. Из них 239 вражеских БПЛА типа Shahed сбиты огневыми средствами, 163 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Сколько сбито воздушных целей России 17 июня

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Киев после российской массированной атаки в эксклюзивном репортаже корреспондента Яна Доброносова.