Атака на Київ стала однією з найкривавіших. Більше постраждалих було лише один раз

Російська армія вдарила по столиці касетними боєприпасами

Київ пережив один з найбільш страшних ударів з початку війни. Відомо про 14 загиблих, кількість постраждалих сягнула понад сотню людей.

Мер Києва Віталій Кличко Віталій Кличко повідомив, що після масованої атаки ворога за медичною допомогою звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували, інші після надання допомоги не потребували госпіталізації. Відомо також про 14 загиблих. Такі цифри станом на 10:06, вони можуть змінюватися, адже пошуково-рятувальні роботи тривають.

Кличко додав, що екстрені служби знаходять частини касетних боєприпасів на столичних Нивках. Це — чергове свідчення геноциду, який чинить Росія проти українців.

Зеленський назвав атаку однією зі страшніших

"Один із найбільш страшних ударів по Києву…Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва", — написав він у Telegram о 9:21.

Які дні стали найкривавішими для Києва через російські обстріли

Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками з першого дня повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. Найбільш смертоносними днями для столиці стали два дні у 2023 та 2024 роках.

Найбільшу кількість людей у Києві Росія поранила 8 липня 2024 року. Тоді російські війська атакували різні райони столиці, включаючи дитячу лікарню "Охматдит". Тоді загинуло 33 людини, ще 121 особа постраждала, з них 10 дітей. Цього дня також 11 людей було врятовано.

Зруйнований російською ракетою "Охматдит"

29 грудня 2023 року Росія запустила на Київ понад 30 ракет різного типу. Окрім 33 загиблих, 30 людей було поранено. Також важким днем для столиці стало 24 квітня 2025 року (від обстрілів РФ тоді загинуло 13 людей. 20 березня 2022 — Росія забрала життя 12 людей у Києві.

Як повідомляв "Телеграф", під час російської атаки на Київ 17 червня було зафіксовано влучання на залізниці. Понівечено вагони з зерном.