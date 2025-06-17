Київ атакували касетними снарядами. Чим вони небезпечні і чому заборонені (фото)

Лише 40% снарядів вибухають одразу

Росіяни атакували в ніч на 17 травня Київ касетними боєприпасами, використання яких є порушенням норм і правил ведення війни. Адже ці снаряди збільшують кількість жертв та в рази ускладнюють рятувальні операції.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, публікуючи відповідне відео. Зауважимо, що наразі кількість постраждалих вже перетнула 100 осіб, а загиблих 15.

"На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів. Чергове свідчення геноциду, який чинить Росія проти українців", — йдеться у повідомленні.

Чим небезпечні касетні снаряди

Касетний боєприпас — це вид авіабомби, що має тонкі стінки. Вона складається з наконечника, корпусу, пустотілої форми-оболонки. В середні цієї форми зазвичай знаходяться дрібні осколки, авіаміни, міни різного призначення (протитанкові, протипіхотні, запальні). Загальна маса такого "начиння" в одному боєприпасі може становити до 10 кг.

Як працюють касетні снаряди

Касетні боєприпаси

Внаслідок детонації таких снарядів їх вмістиме розлітається на велику площу — розміром від кількох футбольних полів до гектара. При цьому спричинюючи ще більше ураження людей. Адже спочатку розривається ракета, в якій є касетні снаряди, а вже потім вони. Цю військову розробку Росія неодноразово використовувала під час ракетних атак по Україні.

Окрім того, лише 40% снарядів, які випускаються з оболонки, вибухають одразу. Інші можуть глибоко занурюватися в ґрунт і довгий час там зберігатися без детонації, вибухаючи при контакті зі сторонніми предметами. З 2008 року використання касетних боєприпасів заборонено міжнародною конвенцією.

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