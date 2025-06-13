На США світ клином не зійшовся: у Зеленського сказали, чи готуються до припинення американської допомоги

Замінити деякі системи та боєприпаси, які постачають США, буде дуже складно, але Україна працює над пошуком рішень

Україна вже готується до сценарію, коли США припинять надавати військову допомогу. Серед іншого, підготовка йде до ситуації, коли буде припинено постачання з США систем протиповітряної оборони та боєприпасів для них.

Про це сказав колишній міністр стратегічної промисловості, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у коментарі "Радіо Свобода". Коментуючи заяву міністра оборони США, колишнього телеведучого Піта Хегсета про скорочення видатків на допомогу Україні у 2026 році, Камишін сказав, що Україна до цього готується.

"Ми – в найбільшій війні поколінь, і в цій війні жодна країна самотужки не справиться проти Росії. Тому для нас важлива підтримка і Європи, і Сполучених Штатів Америки", – зазначив він.

За словами Камишіна, зараз Україна розглядає варіанти заміщення критичних видів озброєння – врешті-решт, на США світ клином не зійшовся. В першу чергу, це стосується засобів протиповітряної оборони. Замінити деякі системи та боєприпаси, які постачають США, буде дуже складно, але команда президента України та Міністерства оборони працює над тим, щоб рішення було знайдено якнайшвидше.

Тим часом усередині Республіканської партії США зростає розкол через бажання президента Дональда Трампа завершити війну в Україні через поступки Росії. Це стало помітно під час слухань в Сенаті за участю глави Пентагону Піта Хегсета.

Як повідомлялося раніше, Вашингтон може повністю припинити постачання зброї Україні, однак він не припинятиме обмін розвідданими. На Заході впевнені, що навіть без американської військової допомоги Україна має шанси перемогти.

Україна потребує не тільки систем протиповітряної оборони (ППО), а й військового потенціалу НАТО. І не для безпосередньої участі у боях на фронті, а для захисту неба. Про це "Телеграфу" розповів міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко у матеріалі "Трамп "піде" з України й переключиться на Росію. Що робити, розповідає Володимир Огризко".