Сотни тысяч снарядов для ВСУ остались на бумаге: Минобороны "забыло" профинансировать производство

Амбициозный проект по запуску собственного производства боеприпасов остается без правительственного финансирования

Несмотря на обещания "Украинской бронетехники" запустить массовое производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, этого так и не произошло. Причина может крыться в том, что компания не получила заказов и финансирования от Министерства обороны.

В статье проекта "Межа" издания "Украинская правда" говорится, что нынешняя система закупок не отдает предпочтения отечественному производителю. То есть, если украинское предприятие предложит единицу продукта за 1000 долларов, а иностранное за 950, то предпочтение отдадут именно иностранному производителю.

"Если мы законтрактуем предложение дороже, то к нам придут правоохранители, посчитают разницу, умножат на количество продукции и начислят мне нанесение ущерба бюджету", — объяснил правила глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

Таким образом, даже если предложение поступило от иностранной компании-посредника с сомнительной репутацией и непонятным владельцем, то ей максимум предложат оплату после получения товара и отказ от аванса. А вот механизма, по которому предложение можно отклонить, попросту не существует.

В декабре 2024 года Кабмин обнародовал постановление №1504 "Оружие победы", в котором сформировал список образцов вооружения с высокой степенью локализации производства в Украине. Согласно идее, этот список должен "учитываться" во время закупок оборонной продукции таким образом, чтобы украинские предприятия оставались с заказами.

Однако на практике документ не дает четкого понимания того, каким образом орган закупок должен отдавать приоритет отечественному производителю. Поэтому за шесть месяцев это постановление не помогло заключить ни одного контракта, а закупки проводятся по старым и более понятным правилам.

В производстве боеприпасов даже отечественный производитель вроде "Украинской бронетехники" во многом зависит от поставок из-за границы. В частности она сотрудничает с Czechoslovak Group в вопросах поставок пороха, а также бесплатно получает от нее документацию на производство снарядов образца НАТО. Но несмотря на то, что в произведенных снарядах будет поначалу много импортных компонентов, в первый же год реализации сделки они были бы на 55% украинскими. В ближайшие годы они бы стали таковыми на 70%.

По заверению "Укрбронетехники" по этому принципу уже в 2025 году оно бы вышло на 100 тысяч произведенных снарядов в год, а в 2026 году их было бы 300 тысяч. Однако государство законтрактовало лишь ту часть, которая касается импорта из Чехии, а вот на украинское производство деньги выделены не были.

"В итоге проект, претендовавший на сотни тысяч производимых в Украине снарядов НАТОвских калибров и загрузки заводов на годы вперед, пока ограничивается десятками тысяч заказанных снарядов. И то – не украинских, а импортных", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, накануне США отправили на Ближний Восток специальные противодроновые ракеты для ПВО, которые предназначались для Украины.