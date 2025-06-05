США забрали в України засіб проти "шахедів" та ракет: що треба знати про цю зброю (фото, відео)

США перенаправили компоненти ракет APKWS, які критично потрібні ЗСУ

Частину компонентів для високоточних ракет, які мали отримати українські захисники для боротьби з дронами-камікадзе, Сполучені Штати направили в інший бік. Йдеться про деталі до ракет з лазерним наведенням APKWS. Вони дуже потрібні ППО України для боротьби з дронами та ракетами. Замість цього вони пішли американським військовим на Близький Схід.

Про зміну рішення повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в Пентагоні. За їхньою інформацією, це сталося за наказом глави Міноборони США Піта Хегсета. У документі, який надійшов до Конгресу минулого тижня, сказано: передачу ракет перенесли через "термінову потребу" ВПС США у регіоні, де зростає загроза від Ірану та пов’язаних із ним угруповань.

Що за деталі для ракет ППО не отримає Україна

Йдеться про радіочастотний безконтактний підривник — ключовий компонент для ракет із системою лазерного наведення APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), які Збройні сили України використовують для перехоплення російських безпілотників. Саме він дозволяє знищувати дрони типу Shahed, при цьому за відносно невеликі гроші за постріл — дешевше, аніж з ПЗРК Stinger. Україна вже успішно застосовувала ці ракети, зокрема й проти ракет класу "повітря-земля", які росіяни запускають з літаків Су-57. Це вперше вдалось зробити в січні 2025 року.

Принцип дії технології від BAE Systems: ракета наводиться на лазерну мітку, а спеціальний безконтактний підривник детонує її біля цілі. Саме система APKWS дозволяє перетворити звичайні ракети калібру 70-мм на високоточну зброю. Такі ракети встановлюються на мобільні пускові комплекси Vampire — їх закупили спеціально для ЗСУ. Деталі до ракет також були виготовлені саме для України завдяки американській програмі фінансування закупівлі напряму у постачальника.

Комплекс VAMPIRE для 70-мм ракет з APKWS

Ракета Hydra 70 з модулем керування APKWS

Рішення викликало обурення серед проукраїнських конгресменів у США. Вони наголошують: Пентагон так і не пояснив, чи дійсно загроза на Близькому Сході є нагальнішою, ніж атаки на українські міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про ракету РФ "Кинджал". Вона може долетіти до України за кілька хвилин — залежно від цілі.