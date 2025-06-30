Частину України накриє сильна гроза: синоптики назвали дату

Чого чекати від погоди на початку липня

Синоптики очікують, що погода у липні в Україні буде відносно сухою та сонячною. Однак на початку місяця місцями можливі грози та зливи.

Згідно з прогнозом Ventusky, 4 липня у другій половині дня опади можливі у західній та північній частині України. Особливо висока ймовірність гроз у Житомирській та Вінницькій областях.

Згідно з даними сервісу, індекс атмосферної нестабільності (CAPE) для цих двох областей може сягати 2300 Дж/кг, що можна інтерпретувати як зливи з грозами. Іноді у таких випадках можливий град і шквальні пориви вітру.

CAPE (Convective Available Potential Energy) або потенційна енергія конвективної нестійкості – показник нестабільності атмосфери. Індекс вказує на кількість енергії в атмосфері, яка може з часом перетворитися на грози чи бурі. Чим вищий індекс, тим вища ймовірність опадів.

Погода в Україні 4 липня

Варто зазначити, що УГМЦ дає дещо інший прогноз. За їхніми даними, 4 липня опади можливі, але на території західних областей. На решті України синоптики чекають сухої, але хмарної погоди.

УГМЦ дає іншу картину

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