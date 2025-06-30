Часть Украины накроет мощная гроза: синоптики назвали дату
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чего ждать от погоды в начале июля
Синоптики ожидают, что погода в июле в Украине будет относительно сухой и солнечной. Однако в начале месяца местами возможны грозы и ливни.
Согласно прогнозу Ventusky, 4 июля во второй половине дня осадки возможны в западной и северной части Украины. Особенно высока вероятность гроз в Житомирской и Винницкой областях.
Согласно его данным, индекс атмосферной нестабильности (CAPE) для этих двух областей может достигать 2300 Дж/кг, что можно интерпретировать как ливни с грозами. Иногда в этих случаях возможен град и шквальные порывы ветра.
CAPE (Convective Available Potential Energy) или потенциальная энергия конвективной неустойчивости – показатель нестабильности атмосферы. Индекс указывает на количество энергии в атмосфере, которая может со временем преобразоваться в грозы или бури. Чем выше индекс, тем выше вероятность осадков.
Стоит отметить что УГМЦ дает несколько иной прогноз. По их данным, 4 июля осадки возможны, но на территории западных областей. На остальной части Украины синоптики ждут сухой, но облачной погоды.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернется жара. Появилась актуальная карта температур.