Часть Украины накроет мощная гроза: синоптики назвали дату

Чего ждать от погоды в начале июля

Синоптики ожидают, что погода в июле в Украине будет относительно сухой и солнечной. Однако в начале месяца местами возможны грозы и ливни.

Согласно прогнозу Ventusky, 4 июля во второй половине дня осадки возможны в западной и северной части Украины. Особенно высока вероятность гроз в Житомирской и Винницкой областях.

Согласно его данным, индекс атмосферной нестабильности (CAPE) для этих двух областей может достигать 2300 Дж/кг, что можно интерпретировать как ливни с грозами. Иногда в этих случаях возможен град и шквальные порывы ветра.

CAPE (Convective Available Potential Energy) или потенциальная энергия конвективной неустойчивости – показатель нестабильности атмосферы. Индекс указывает на количество энергии в атмосфере, которая может со временем преобразоваться в грозы или бури. Чем выше индекс, тем выше вероятность осадков.

Погода в Украине 4 июля

Стоит отметить что УГМЦ дает несколько иной прогноз. По их данным, 4 июля осадки возможны, но на территории западных областей. На остальной части Украины синоптики ждут сухой, но облачной погоды.

УГМЦ дает другую картину

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернется жара. Появилась актуальная карта температур.