Вжарить до +37 °C: коли в Україну повернеться спека (карта температур)

У суботу, 5 липня, майже вся Україна відчує похолодання

На початку липня погода в Україні демонструватиме значні коливання температури — від помірного літнього тепла до справжньої спеки. Атмосферний фронт змінюватиметься майже щодня, приносячи то прохолоду, то пекуче сонце в різні регіони країни.

"Телеграф" зібрав огляд погоди з сайту Ventusky за 3-8 липня.

3 липня (четвер)

Загалом день буде відносно прохолодним, попри те, що найвища температура сягне +30 °C на заході — зокрема на Львівщині та Закарпатті. На сході (Луганська, Донецька, Харківська області) очікується максимум до +26 °C. На півночі та в центрі (Сумщина, Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина) — до +27 °C. На півдні (Запоріжжя, Миколаївщина, Одещина) буде тепліше — до +29 °C, однак це все ще нижче, ніж на заході. У Криму також очікується +27 °C. На Закарпатті, попри загальне потепління, подекуди буде лише +23 °C — на карті видно характерну жовту пляму вздовж кордону області. Середня температура по країні цього дня становитиме близько +28 °C.

Температура повітря в Україні 3 липня

4 липня (п'ятниця)

Ураїна відчує зміну атмосферного фронту — стане значно спекотніше. Найвищу температуру синоптики прогнозують у південних областях (Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, Запоріжжя) — до +36 °C. Прохолодніше залишиться на Закарпатті (+27 °C), а також на Чернігівщині, частково Київщині та Сумщині — тут у середньому +24 °C. На сході вперше за кілька днів запанує справжнє літо — +31…+32 °C.

Температура повітря в Україні 4 липня

5 липня (субота)

Майже вся країна відчує похолодання. Спекотно буде лише на заході — у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій областях та на Закарпатті — до +33 °C. Натомість північ, центр і схід країни охолонуть до +22…+24 °C. Південні регіони також утримають тепло, подібне до західного.

Температура повітря в Україні 5 липня

6 липня (неділя)

Тепло повернеться майже в усі області. На півночі та сході буде так само прохолодно, як і напередодні — +22…+24 °C. В інших регіонах очікується до +28 °C. Найспекотніше цього дня буде на Чернівеччині, Закарпатті, Тернопільщині, Одещині, Миколаївщині та в Криму.

Температура повітря в Україні 6 липня

7 липня (понеділок)

Один із найспекотніших днів тижня. На заході та півночі України буде прохолодно — до +23 °C, крім Закарпаття, де прогнозують спеку до +31 °C. На решті території — від +30 до +34 °C. Високі температури очікуються, зокрема, в Криму та Черкаській області.

Температура повітря в Україні 7 липня

8 липня (вівторок)

Пік спеки. Температура досягне найвищих позначок — до +37 °C. Найгарячіше буде в Криму, на Запоріжжі та Донеччині. Спека охопить територію від півдня до північного сходу країни — на мапі добре видно темно-малинову пляму. Решта України, особливо північні області, залишиться в більш комфортних межах — +22…+24 °C.

Температура повітря в Україні 8 липня

Отже, перша половина липня в Україні принесе як спеку, так і періоди помірного літнього холоду. Зазначимо, що прогноз складено на основі даних погодного сервісу, тож попри його детальність, можливі незначні зміни чи неточності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші дні липня, майже щодня, у різних областях очікуються дощі та грози. Якою буде погода з 4 по 8 липня — далі в матеріалі.