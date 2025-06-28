Посушливий сезон наближається: коли чекати спеки до +38 у липні

Якою буде погода у липні 2025 року

В Україні другий місяць календарного літа традиційно вважається найтеплішим у році. Середні показники температури зазвичай коливаються в діапазоні від +19 до +25 °C, а максимально можна очікувати і +35…+41 °C. Липень також відомий частими грозами та небезпечними погодними явищами, такими як град, зливи, шквали та в окремих випадках смерчі. Додатково зростають ризики природних пожеж, а в південних і східних областях країни нерідко буває посуха.

За даними різних моделей прогнозування, перша половина липня в країнах південної та західної Європи буде особливо спекотною через попадання тропічного повітря з півночі Африки. Водночас на сході континенту і в Скандинавії збережеться прохолодніша погода — температура буде в районі норми або трохи нижче за неї. Ситуація суттєво не зміниться і в середині місяця: спека збережеться у країнах Середземномор’я та на Балканах, де температура може перевищувати +40…+43 °C. У північній Європі відчуватиметься вплив прохолодних арктичних повітряних мас, зумовлений стійкими областями високого тиску.

У другій половині місяця тепла погода пошириться на всю Європу, включаючи її північні регіони, проте найвища температура спостерігатиметься в тих районах, що і на початку місяця. Опадів у липні прогнозується менше норми через переважання високого тиску та слабку циклонічну активність. Це збільшує ризик посухи, особливо у центральній, південній та південно-східній Європі. Попри локальні грозові зливи, загальний рівень опадів виявиться недостатнім, особливо з урахуванням активного випаровування вологи з поверхні ґрунту.

На тлі того, що на початку липня можливі періоди сильної спеки, загалом над Східною Європою переважатимуть північно-західні вітри. Температура в Україні, згідно з прогнозами, буде близькою до середніх багаторічних значень, тільки на заході й півдні країни можливе перевищення норми приблизно на 1 – 1,5 °C. Таким чином, середньомісячна температура очікується в межах від +19,3 до +25,5 °C, у Карпатах близько +16…+18 °C. Окремі дні можуть бути особливо спекотними, до +35…+38 °C. В основному це стосується південних, східних та деяких центральних областей, а також Закарпаття. Нічні температури будуть значно вищими, ніж у червні.

Нестача опадів спостерігатиметься по всій Україні, а загалом за місяць їх може випасти приблизно 30-50% від норми. Це може негативно вплинути на сільськогосподарські культури, а також призвести до падіння рівня води у річках та озерах. При високій температурі та дефіциті опадів значно зросте загроза пожеж. Вже наприкінці червня у низці областей Лівобережжя зафіксовано найвищий, п’ятий клас пожежної небезпеки. Тому вкрай важливо дотримуватися запобіжних заходів при поводженні з вогнем.

На карті показаний прогноз аномалій кількості опадів (з мм) у Європі на липень 2025 року. Жовтим кольором виділено регіони з їх дефіцитом, а зеленим – з надлишком: