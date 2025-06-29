Затяжна сильна магнітна буря нарешті відпустила Землю? Прогноз вчених

Вчені оновили графік коливань

Магнітна буря вирішила завершитись вже в кінці цього тижня. Астросиноптики додають, що на Сонці хоча і є плями, але найближчими днями вони не спричинять спалахів.

За даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, сонце всіяне сонячними плямами, але всі вони стабільні та спокійні. Протягом наступних 24 годин значних сонячних спалахів не очікується.

Магнітні бурі протягом 29 червня-1 липня

Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 29 червня тримається низька сонячна активність у 2,3 бала. Така геомагнітна погода прогнозується ще 30 червня та 1 липня.

Однак зауважимо, що сонячна погода змінюється протягом доби і якщо зранку прогнозувалась "тиша", то це не означає, що вона протримається до ночі того ж дня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну повернеться спека. Метеорологи оприлюднили карту температур.