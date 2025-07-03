Чому цей київський сквер називають "поліцейським садком" і що спільного у копів із закоханими парами

Цей затишний сквер поєднує в соб унікальний чавунний фонтан XIX століття та сучасний комфорт для відпочинку киян усіх поколінь

Що може об'єднувати поліцейських та романтичні прогулянки? Як виявляється, у Києві існує місце, де колись лунали звуки духового оркестру міської поліції, а тепер закохані пари милуються столітнім фонтаном.

У самому центрі столиці, де перетинаються вулиці Івана Федорова, Велика Васильківська та Володимира Антоновича, розташований один із найбільш атмосферних зелених куточків Києва. Цей невеликий сквер – Поліцейський садок — той рідкісний випадок, коли назва розповідає захопливу історію, а не просто вказує на географічне розташування.

Звідки взялася назва

Своєю назвою "Поліцейський" цей сквер завдячує колишній Поліцейській академії XIX століття, яка розташовувалася поруч. Вулиця Івана Федорова, що межує зі сквером, у той час так і називалася — Поліцейська. Саме тут регулярно виступав духовий оркестр міської поліції, створюючи неповторну атмосферу для відпочивальників та надаючи безплатні концерти просто неба.

Середина XIX століття стала періодом активного будівництва навколо садка. Тут зводилися житлові будинки, переважно для мешканців Печерська, що надало району особливого затишку та динаміки. У ці часи парком прогулювалися відомі діячі культури — артист і композитор Олександр Вертинський та письменник Олександр Купрін, які часто відвідували цей зелений острівець посеред міської метушні.

Фонтан Термена — жива історія у чавуні

Справжньою перлиною Поліцейського садка є дореволюційний литий фонтан — один із рідкісних фонтанів Термена, що збереглися у Києві. Ці унікальні чавунні фонтанні чаші були створені наприкінці XIX століття на київському заводі Олексія Термена.

Фонтан в Поліцейському садку

Спочатку в Києві функціонувало п'ять таких фонтанів, один із них знаходиться саме в Поліцейському садку. Ці споруди були не лише декоративними елементами, а й виконували важливу практичну функцію — забезпечували містян якісною питною водою.

Сучасний відпочинок в історичному оточенні

Сьогодні Поліцейський садок заслужено вважають одним із найбільш доглянутих і охайних скверів столиці. Тут створена вся необхідна інфраструктура для комфортного відпочинку: функціонує бювет з артезіанською водою, облаштований сучасний дитячий майданчик, встановлені затишні лавки, частину з яких у 2011 році розписали в рамках креативної акції "Вулична галерея посмішок". Деякі навіть мають своїх власників — вони були продані на благодійному аукціоні.

Сквер має неабияку популярність серед киян різних поколінь. Хтось прогулюється ним дорогою на роботу, хтось заходить сюди під час обідньої перерви, аби відпочити від міської метушні. У літню спеку тут особливо приємно сховатися в прохолодній тіні розлогих дерев, а сімейні пари з дітьми часто проводять тут час на свіжому повітрі, насолоджуючись спокійною атмосферою.

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