Почему этот киевский сквер называют "полицейским садиком" и что общего у копов с влюбленными парами

Этот уютный сквер сочетает в себе уникальный чугунный фонтан XIX века и современный комфорт для отдыха киевлян всех поколений.

Что может объединять полицейских и романтические прогулки? Оказывается, в Киеве существует место, где когда-то раздавались звуки духового оркестра городской полиции, а теперь влюбленные пары любуются столетним фонтаном.

В центре столицы, где пересекаются улицы Ивана Федорова, Большая Васильковская и Владимира Антоновича, расположен один из самых атмосферных зеленых уголков Киева. Этот небольшой сквер – Полицейский садик – тот редкий случай, когда название рассказывает увлекательную историю, а не просто указывает на географическое расположение.

Откуда взялось название

Своим названием "Полицейский" этот сквер обязан бывшей Полицейской академии XIX века, которая располагалась рядом. Улица Ивана Федорова, граничащая со сквером, в то время так и называлась – Полицейская. Именно здесь регулярно выступал духовой оркестр городской полиции, создавая неповторимую атмосферу для отдыхающих и предоставляя бесплатные концерты под открытым небом.

Середина XIX века стала периодом активного строительства вокруг сада. Здесь возводились жилые дома, преимущественно для жителей Печерска, что придало району особый уют и динамику. В эти времена по парку прогуливались известные деятели культуры — артист и композитор Александр Вертинский и писатель Александр Куприн, которые часто посещали этот зеленый островок посреди городской суеты.

Фонтан Термена – живая история в чугуне

Настоящей жемчужиной Полицейского сада является дореволюционный литой фонтан — один из сохранившихся в Киеве редких фонтанов Термена. Эти уникальные чугунные фонтанные чаши были созданы в конце XIX века на киевском заводе Алексея Термена.

Фонтан в Полицейском саду

Сначала в Киеве функционировали пять таких фонтанов, и один из них находится именно в Полицейском саду. Эти сооружения были не только декоративными элементами, но и выполняли важную практическую функцию – снабжали горожан качественной питьевой водой.

Современный отдых в историческом окружении

Сегодня Полицейский сад заслуженно считают одним из самых ухоженных и аккуратных скверов столицы. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха: функционирует бювет с артезианской водой, обустроена современная детская площадка, установлены уютные скамейки, часть из которых в 2011 году была расписана в рамках креативной акции "Уличная галерея улыбок". У некоторых даже есть свои владельцы — они были проданы на благотворительном аукционе.

Сквер пользуется большой популярностью среди киевлян разных поколений. Кто-то прогуливается им по дороге на работу, кто-то заходит сюда во время обеденного перерыва, чтобы отдохнуть от городской суеты. В летнюю жару здесь особенно приятно укрыться в прохладной тени развесистых деревьев, а семейные пары с детьми часто проводят здесь время на свежем воздухе, наслаждаясь спокойной атмосферой.

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