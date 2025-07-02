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Ці чавунні леви з'явилися в Києві понад 120 років тому: скільки їх залишилося сьогодні та де вони ховаються (фото)

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Фонтан Термена
Фонтан Термена. Фото Колаж "Телеграфу"

Серед історичних пам'яток Києва особливе місце займають унікальні чавунні фонтани — витвори мистецтва кінця XIX століття, які понад 120 років прикрашають столичні парки та сквери

Фонтани Термена — це унікальна історична пам’ятка Києва, яка поєднує в собі як практичну функцію, так і декоративну красу. Вони були виготовлені з чавуну на Київському машинобудівному заводі Олексія Термена у 1899–1901 роках за проєктом архітектора Олександра Шіле, натхненним знаменитим паризьким фонтаном з площі Вогезів.

Олексій Термен, випускник Технологічного інституту в Санкт-Петербурзі, переїхав до Києва, де заснував машинобудівний завод, який виробляв котли, насоси, фільтри та інше обладнання, зокрема й фонтани для міста. Вартість кожного фонтану на той час становила 6 тисяч рублів, що було значною сумою, але ці інвестиції повністю виправдали себе, оскільки фонтани не лише прикрашали місто, а й виконували практичну функцію — забезпечували киян водою для побутових потреб за символічну плату.

Олексій Термен і київські фонтани

Перший фонтан Термена з’явився ще в 1872 році на Європейській площі (тоді Царській), а згодом було виготовлено сім ідентичних фонтанів, які встановили на різних площах і в парках Києва. Конструкція фонтанів відзначається особливою стійкістю завдяки спеціально розробленим чавунним ніжкам, а дизайн у вигляді чаші-квітки з маскаронами левів гармонійно поєднує європейські традиції з архітектурним стилем Києва кінця XIX століття

Ці фонтани мають форму чаші, прикрашеної левиними головами, з яких лилася вода. Зверху розміщені голови левів у людському образі. За міською легендою, майстри ливарного цеху заводу Термена додали фонтанам людських рис, створивши карикатурний образ свого скандального начальника — майстра з прізвиськом "Фараон". Коли він повернувся з відрядження, фонтани вже були у виробництві, і судитися за це було марно.

Так злісні людські обличчя увічнилися в металі і стали частиною київського ландшафту. Всього було 8 фонтанів, але до наших днів збереглося сім — п’ять великих і два менших.

Оздоблення фонтану Термена
Оздоблення фонтану Термена
Фонтан в Маріїнському парку

Особливо варто відзначити фонтан у Маріїнському парку, який встановили близько 1900 року. Парк сам по собі є історичною та культурною пам’яткою, а фонтан Термена додає йому особливого шарму і є улюбленим місцем для прогулянок киян і гостей міста.

Які фонтани Термена збереглися сьогодні?

На сьогодні у Києві збереглося сім фонтанів Термена, які можна побачити у різних локаціях міста. Основні з них розташовані у:

  • Маріїнському парку;
  • Міському саду;
  • сквері біля Золотих Воріт;
Фонтан у сквері біля Золотих Воріт
  • сквері перед театром імені Івана Франка;
  • сквері на вулиці Олеся Гончара (фонтан, перенесений із Софійської площі).

Крім того, є кілька менших фонтанів у:

  • сквері "Поліцейський садок" на вулиці Івана Федорова (територія колишнього заводу Термена);
Фонтан у сквері "Поліцейський садок"
  • скверику на вулиці Володимирській;
  • на алеї між Софійським і Михайлівським соборами;
  • на закритій території Маріїнського палацу (два малі фонтани).
Малий фонтан на території Маріїнського палацу

Ці фонтани є важливою історичною та архітектурною спадщиною Києва, що зберігають дух міста кінця XIX — початку XX століття.

Значення фонтанів Термена для Києва

Сьогодні фонтанам Термена понад 120 років, і вони залишаються важливою частиною історичного обличчя Києва, зберігаючи зв’язок між минулим і сучасністю, а також нагадуючи про розвиток міського водопроводу та інженерної думки кінця XIX — початку XX століття. Вони є не лише архітектурною прикрасою, а й символом індустріального прогресу Києва того часу.

Раніше "Телеграф" розповідав про таємничий сад поблизу Дніпра у Києві. Це унікальний артпростір, де природна краса базальтових стовпів гармонійно поєднується з авторськими скульптурами та казковим фонтаном.

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#Історія #Київ #Фонтан #Цікаве