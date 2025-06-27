Вулиця в Києві з "хімічною" назвою: де вона знаходиться і що там сьогодні

Вона знаходиться не на окраїні міста

У Києві є вулиця Віскозна — з назвою, яка одразу нагадує про заводи й технічні матеріали. Вона невелика, тиха і майже непомітна серед міської метушні, але має цікаве промислове минуле.

Що за вулиця Віскозна і чому вона отримала таку несподівану назву, розповідає "Телеграф".

Де знаходиться

Вулиця Віскозна — у Дніпровському районі столиці, неподалік від Лісового масиву та станції метро "Лісова". Починається від провулка Гната Хоткевича і пролягає майже до залізничної колії. Її довжина — більш як 500 метрів.

Район — змішаний: поруч із приватними будинками розташовані виробничі цехи, склади та невеликі комерційні об’єкти. Це малолюдне місце, куди рідко навідуються випадкові перехожі. Вулиця тиха, з вузьким дорожнім полотном і типовими гаражними кооперативами.

Чому "Віскозна"?

Назва з’явилася ще в 1957 році. Вулицю так назвали на честь Київського віскозного заводу, що працював поблизу. Цей завод виробляв віскозу — штучне волокно, яке використовували для виготовлення тканин, ізоляційних матеріалів і технічної продукції.

До того, як отримати теперішню назву, вона називалася просто — Нова. Це була одна з типових безіменних вулиць у новоствореному промисловому районі.

Сьогодні ж віскоза там давно не пахне — завод припинив роботу ще в 1990-х, а сама вулиця поступово перетворилась на територію малого бізнесу: тут можна знайти меблеві салони, майстерні, склади, автомийки та шиномонтаж.

Вулиця в Дніпровському районі

Що цікавого на вулиці

Туристам — хіба що з індустріальним інтересом. Вулиця більше цікава своїм ретро-шармом: стовпи, низькі паркани, приватні будиночки радянської забудови та ще радянські таблички на фасадах. Тут досі зберігся дух старого індустріального Києва.

Серед закладів — меблеві салони, будівельні магазини, навіть невеличка пивоварня.

Як дістатися

Найзручніше — від станції метро "Лісова". Далі — або пішки, або автобусом/маршруткою до зупинки на вул. Гната Хоткевича, звідки до початку Віскозної — кілька хвилин ходу.

Маршрути:

автобус №118, №6,

маршрутки №233, 423, 590.

Вулиця розташована між промисловими об'єктами та залізничною гілкою, тож орієнтиром може слугувати великий склад чи меблевий магазин.

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