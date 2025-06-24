Про цей парк у Києві забувають даремно: тут досі можна насолодитися тишею майже у центрі міста

Розповідаємо про місце, яке стало улюбленим для романтиків та поціновувачів спокійного відпочинку

У метушні сучасного Києва знайти місце для спокійного відпочинку стає дедалі складніше. Проте Наводницький парк на Набережному шосе залишається одним із тих куточків, де час ніби сповільнюється, а міський шум відступає перед величною тишею Дніпра.

Історія Наводницького парку розпочинається у 1960-х роках, коли у рамках масштабного благоустрою набережної було вирішено створити зелену зону відпочинку. Через десятиліття, 1972 року, парк отримав офіційний статус пам’ятника садово-паркового мистецтва.

Територія площею 10,2 га має унікальну трикутну форму, що розтягнулася на 750 метрів уздовж берега Дніпра. Парк вдало розташований між Набережним шосе та річкою, поряд з мостом Патона, що робить його легко доступним для відвідувачів.

Легенда оживає у камені

Центральне місце в парку займає пам’ятник "Либідь, що парить" — скульптурна композиція, яка переносить відвідувачів у давні часи заснування Києва. Човен, що ніби ковзає по водній гладі, несе на собі трьох братів — Кия, Щека і Хорива, а на кормі стоїть їхня сестра Либідь з розпростертими руками, ніби благословляє майбутню столицю.

Цей монумент був своєрідним магнітом для молодят ще 50 років тому. Вони приїжджали сюди в день весілля, щоб закарбувати найважливіші моменти життя на тлі стародавньої легенди. У такі дні парк оживав звуками свята, але у звичайний час тут і сьогодні панує заспокійлива тиша.

Більш ніж просто прогулянкова зона

Крім знаменитої "Либеді, що ширяє", парк зберігає й інші історичні пам’ятники. Тут можна побачити церкву князя Володимира та особливу Алею ООН, закладену на честь 60-річчя міжнародної організації.

Планування парку вміло поєднує доглянуті алеї з природними куточками. Таке рішення створює особливу атмосферу, де рукотворна краса гармонійно доповнює природну.

Унікальні краєвиди

Однією з головних переваг Наводницького парку залишаються чудові панорами, які відкриваються з його території. Звідси Дніпро з’являється у всій своїй величі, а знаменитий монумент Батьківщини-Матері виглядає особливо чарівно в обрамленні зелені та архітектурних елементів парку.

Оаза спокою в серці мегаполіса

У той час, коли найпопулярніші місця відпочинку, Наводницький парк залишається рідкісним винятком. Тут можна провести день у роздумах, насолодитися природою та відчути глибокий зв’язок з історією рідного міста.

Як дістатися

Наводницький парк зручно розташований на Набережному шосе поряд з мостом Патона, і дістатися до нього можна кількома способами. Найближча станція метро — "Дніпро". Від неї потрібно пройти пішки близько 800 метрів у бік мосту Патона, прямуючи до набережної. Прогулянка займе приблизно 10-15 хвилин, і на шляху відкриються красиві краєвиди на річку та місто.

До парку ходить автобус №115, який зупиняється на зупинці "Парк відпочинку" поряд із входом до Наводницького парку. Це зручний варіант для тих, хто вважає за краще не йти пішки від метро. Також можна доїхати автобусами №43, №51 та №109 до зупинки "Міст Патона" та пройти близько 500 метрів пішки до парку.

Для тих, хто цінує можливість прогулятися набережною без натовпу та шуму, цей парк стане справжнім відкриттям. Тут кожен знайде щось своє: романтики — відокремлені алеї для прогулянок, любителі історії — пам’ятники з багатовіковою символікою, а поціновувачі природи — мальовничі краєвиди однією з головних річок Європи.

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