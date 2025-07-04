Ви точно проходили повз неї: де знаходиться найстаріша метеостанція Києва (фото)

Саме тут народилася українська метеорологія — наука, без якої неможливо уявити сучасне життя

У наш час дізнатися прогноз погоди дуже просто — достатньо зайти у додаток на телефоні або подивитися новини. Проте мало хто замислюється, що за цим стоїть багатовікова історія наукових спостережень, що почалася ще у ХІХ столітті.

Найстаріша метеорологічна станція Києва — це справжній символ розвитку метеорології в Україні, який зберігає у собі багатий науковий спадок. "Телеграф" розповість про неї докладніше.

Початки метеорологічних досліджень у Києві

Перші систематичні спостереження за погодою на київських землях сягають 1771 року, коли почали використовуватися перші метеорологічні прилади. Проте справжня метеорологічна станція з професійним обладнанням з’явилася лише у 1812 році, заклавши основу для регулярних прогнозів, які з часом стали необхідністю для життя міста.

Формування наукової обсерваторії

Ідея створення спеціалізованої обсерваторії виникла у 1840-х роках у стінах Санкт-Петербурзької академії наук. Вона мала бути розташована при Київському університеті Святого Володимира (сучасний КНУ імені Тараса Шевченка). Вже у 1848 році було прийнято рішення розмістити обсерваторію на території Ботанічного саду, а архітектор Вікентій Беретті розробив проєкт будівлі.

Будівництво тривало з 1851 по 1854 роки, а офіційне відкриття відбулося у травні 1855 року після встановлення всього необхідного обладнання. Відтоді обсерваторія функціонувала за сучасною адресою по вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, 14. Вона стала важливим центром для наукових досліджень і навчання студентів.

Технічне оснащення та значення станції

Обсерваторія була оснащена ключовими приладами: термометром, барометром, гігрометром, анемометром, флюгером і опадоміром. Завдяки цим інструментам фахівці щодня збирали дані, які дозволяють формувати точні прогнози погоди, що допомагали киянам планувати свої справи та безпечно пересуватися містом.

Виклики часу та сучасний вигляд

У 1921 році обсерваторія увійшла до складу Української метеорологічної служби, що позбавило університет контролю над нею. У 1925–1929 роках станція зазнала реорганізацій, ставши частиною гідрометеорологічної служби УРСР. Попри складні історичні обставини, включно з періодом Другої світової війни, обсерваторія працювала майже безперервно.

У 1964 році було побудовано нову будівлю для обсерваторії на проспекті Науки. З 1996 року вона функціонує як "Центральна геофізична обсерваторія", де студенти отримують практичні знання з метеорології, гідрології та екології. Архіви обсерваторії зберігають унікальні дані, які використовують для наукових досліджень і освіти.

А стара споруда згодом отримала статус архітектурної пам’ятки, хоча пізніше була реконструйована під розважальний заклад. Сьогодні в історичному приміщенні функціонує ресторан. Поруч знаходиться один зі входів до ботанічного саду ім. Фоміна.

Раніше "Телеграф" розповідав, де у Києві можна побачити автентичні декорації та костюми. Цей заклад став одним із найважливіших центрів кіновиробництва в Україні та здобув світове визнання.