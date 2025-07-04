Вы точно проходили мимо нее: где находится старейшая метеостанция Киева (фото)

Именно здесь родилась украинская метеорология — наука, без которой невозможно представить современную жизнь

В наше время узнать прогноз погоды очень просто – достаточно зайти в приложение на телефоне или посмотреть новости. Однако мало кто задумывается, что за этим стоит многовековая история научных наблюдений, которая началась еще в XIX веке.

Старейшая метеорологическая станция Киева – это настоящий символ развития метеорологии в Украине, который хранит в себе богатое научное наследие "Телеграф".

Начало метеорологических исследований в Киеве

Первые систематические наблюдения за погодой на киевских землях достигают 1771, когда начали использоваться первые метеорологические приборы. Однако настоящая метеорологическая станция с профессиональным оборудованием появилась только в 1812 году, заложив основу для регулярных прогнозов, со временем ставших необходимостью для жизни города.

Формирование научной обсерватории

Идея создания специализированной обсерватории возникла в 1840-х годах в стенах Санкт-Петербургской академии наук. Она должна была быть расположена при Киевском университете Святого Владимира (современный КНУ имени Тараса Шевченко). Уже в 1848 году было принято решение разместить обсерваторию на территории Ботанического сада, а архитектор Викентий Беретти разработал проект здания.

Строительство продолжалось с 1851 по 1854 годы, а официальное открытие состоялось в мае 1855 после установки всего необходимого оборудования. С этого времени обсерватория функционировала по современному адресу по улице Гетьмана Павла Скоропадского, 14. Она стала важным центром научных исследований и обучения студентов.

Техническое оснащение и значение станции

Обсерватория была оснащена ключевыми приборами: термометром, барометром, гигрометром, анемометром, флюгером и осадкомером. Благодаря этим инструментам специалисты ежедневно собирали данные, позволяющие формировать точные прогнозы погоды, которые помогали киевлянам планировать свои дела и с покойно передвигаться по городу.

Вызовы времени и современный вид

В 1921 году обсерватория вошла в состав Украинской метеорологической службы, что лишило университет контроля над ней. В 1925–1929 годах станция подверглась реорганизациям, став частью гидрометеорологической службы УССР. Несмотря на сложные исторические обстоятельства, включая период Второй мировой войны, обсерватория работала почти непрерывно.

В 1964 г. было построено новое здание для обсерватории на проспекте Науки. С 1996 года она функционирует как "Центральная геофизическая обсерватория", где студенты получают практические знания по метеорологии, гидрологии и экологии. Архивы обсерватории хранят уникальные данные, которые используются для научных исследований и образования.

А старое здание впоследствии получило статус памятника архитектуры, хотя позже было реконструировано под развлекательное заведение. Сегодня в историческом помещении работает ресторан. Рядом находится один из входов в ботанический сад им. Фомина.

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