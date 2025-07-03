Це найстаріший міст Києва: як він виглядає сьогодні та де його знайти (фото)

Відкрийте для себе приховані перлини київського району Кудрявець

Київ, місто з багатою історією та архітектурою, приховує безліч цікавих місць, що залишаються непоміченими для багатьох туристів. Одним із таких місць є мікрорайон Кудрявець, який колись був селом, а потім передмістям Києва.

"Телеграф" розповість про найстаріший міст Києва, розташований на Кудрявці. А також про знаменитий винний склад, збудований у 1896 році.

Найстаріший міст Києва

Найстаріший міст Києва, відомий як Кудрявський віадук, був збудований у 1897 році за проектом інженера Володимира Безсмертного. Цей міст не був призначений для зручності місцевих жителів, а скоріше для обслуговування ректифікаційного складу винного №1, який почав свою роботу роком раніше. Міст з’єднував Підвальний провулок із Вознесенським узвозом, забезпечуючи безперешкодний проїзд для вантажівок та трамваїв, які перевозили продукцію із заводу.

Кудрявський віадук. Архівні фото

Сьогодні міст має довжину всього 10 метрів та висоту 4 метри. Він збудований із цегли, що досить незвичайно для мостів того часу. На жаль, стан мосту залишає бажати кращого: цегла потріскалася, і на мосту багато графіті. У 2001 році він був перекритий для руху транспорту та став пішохідним.

Міст перекривали через аварійний стан

Все в графіті

Написів вистачає

Винний склад 1896 року

Винний склад ректифікації №1 був побудований в 1896 році за проєктом того ж Володимира Безсмертного. Цей об’єкт є цінним прикладом індустріальної архітектури кінця XIX століття і був зведений у зв’язку із запровадженням казенної монополії на продаж горілки у Київській губернії. Склад включав спиртосховище, очисне відділення та інші допоміжні будівлі.

Винні склади на Кудрявці

За радянських часів склад було перейменовано на лікеро-горілчаний завод №2. З початку 2000-х років будівлі складу стоять занедбаними та поступово руйнуються. Однак цегляна кладка будівель все ще зберігає характерні риси того часу.

Нині завод не функціонує

Будівля має дуже привабливу архітектуру

Незвідані закутки Кудрявця

Кудрявець, як колишнє село та передмістя Києва, має багату історію та безліч прихованих куточків. Мікрорайон розташований на височини, що забезпечує чудовий вид на навколишню місцевість. У минулому Кудрявець був важливою точкою Верхнього Києва, поряд із такими архітектурними домінантами, як Андріївська церква та церква Всіх Святих на Щекавиці.

Поруч із Кудрявським мостом можна знайти старовинні житлові будинки, частина з яких є пам’ятками архітектури. Наприклад, в одному з таких будинків проживав історик архітектури Іполит Могилевський, а в будинку навпаки — визначний графік та живописець Олександр Богомазов. На сусідньому Нестерівському провулку зупинявся під час останнього візиту до Києва Івана Франка.

Колись Кудрявець був селом

Вулиця Петровська, над якою колись проходив міст, сьогодні є заросла стежка. Однак залишки старих цегляних споруд та підпірних стінок нагадують про колишнє життя цього місця. Кудрявець залишається справжнім скарбом для тих, хто цікавиться історією та архітектурою Києва.

Кудрявець та його історичні об’єкти і сьогодні пропонують унікальну можливість познайомитись із маловідомими аспектами історії Києва. Сьогодні ця територія є сумішшю природних зон і залишків старої забудови.

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