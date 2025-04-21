Рятує життя вже понад 150 років: де знаходиться найстаріша лікарня Києва (фото)

За цей час лікарня пережила зміну п'яти державних устроїв, дві світові війни та численні епідемії, проте ніколи не припиняла рятувати життя людей

Олександрівська клінічна лікарня – найстаріший багатопрофільний медичний заклад столиці, справжній свідок історії, який пройшов крізь епохи імперії, революції, війни та відродження незалежної України. Жодна інша лікарня міста не може похвалитися такою багатою історією та значущістю для розвитку вітчизняної медицини.

Це не просто медичний заклад, а справжня легенда Києва, яка понад півтора століття служить здоров'ю киян. Вона пережила епохи імперії, революцій, воєн і радянської влади, зберігши при цьому свою головну місію – надання якісної медичної допомоги.

Історія створення: від ідеї до першого корпусу

У середині XIX століття Київ, стрімко розвиваючись, стикався з численними епідеміями, які забирали тисячі життів. Тоді міська влада нарешті ухвалила рішення про створення багатопрофільної лікарні, орієнтованої на лікування інфекційних хвороб. Ініціатива отримала підтримку, а фінансування забезпечували як держава, так і прості кияни.

У 1874 році на Кловських схилах було освячено місце для будівництва лікарні, названої на честь імператора Олександра Олександровича. Проект розробив відомий архітектор Володимир Ніколаєв, а будівництвом керував київський губернатор Павло Демидов. Уже у 1875 році лікарня відкрила свої двері для пацієнтів, прийнявши перших 65 хворих у двох дерев'яних бараках.

Розвиток медичної справи до революції

Протягом наступних десятиліть лікарня активно розширювалася. Вона стала базою для медичного факультету університету Святого Володимира, відкрилися нові відділення – нервових хвороб, дитяче, пологове, інфекційне, гінекологічне, урологічне та хірургічне. Уже в 1895 році кількість ліжок сягнула 190, з додатковими 63 запасними для епідемій.

Важливою особливістю була поява платної медицини: з 335 ліжок лише 116 були безплатними, а вартість перебування коливалася залежно від умов. Лікарня славилася своїми видатними фахівцями, серед яких Василь Образцов, Микола Стражеско та інші, які зробили значний внесок у розвиток терапії та діагностики.

Михайлівська церква – духовний осередок лікарні

На території лікарні у 1895 році було освячено трипрестольну церкву святителя Михаїла, збудовану за проєкт архітектора Ніколаєва та фінансовану меценатом Михайлом Дегтярьовим. Церква стала не лише місцем духовної підтримки для пацієнтів і персоналу, а й центром благодійності. На жаль, у 1930-х роках храм було майже повністю зруйновано радянською владою.

Сучасний вигляд церкви

Випробування радянських часів і війни

Після націоналізації лікарня отримала назву "міська клінічна лікарня імені Жовтневої революції". Фінансування було обмеженим, але медичний заклад продовжував функціонувати. Під час Другої світової війни лікарня працювала в складних умовах окупації: будівля була зайнята німецьким військовим госпіталем, а персонал і місцеві жителі робили все можливе, щоб підтримати пацієнтів, включно з радянськими військовополоненими.

Після війни лікарню відновили, і з 1946 року вона знову розпочала роботу у повному обсязі. У 1970-х роках почалася масштабна реконструкція, що тривала майже два десятиліття, і заклад отримав нові корпуси та сучасне обладнання.

Лікарня у часи незалежності

Після здобуття Україною незалежності лікарня зберегла свою репутацію провідного медичного закладу Києва. У 2007 році вона отримала офіційну назву – Олександрівська клінічна лікарня. Сьогодні це сучасний багатопрофільний медичний центр із багатою історією, який продовжує лікувати тисячі пацієнтів щороку.

11 квітня 2024 року, на пленарному засіданні Київської міської ради Олександрівську клінічну лікарню перейменовано на Свято-Михайлівську клінічну лікарню

За свою 150-річну історію Олександрівська лікарня не лише стала свідком важливих історичних подій, але й залишається життєво важливим медичним центром, де кожного дня професіонали своєї справи рятують життя та повертають здоров'я тисячам українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подивитися на території найстарішого технічного вишу. Де він знаходиться і чому обов'язково треба там погуляти.