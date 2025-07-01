Київ з висоти пташиного польоту: чотири локації, де можна покататися на оглядовому колесі в столиці

Розкажемо, де знайти найкращі краєвиди на Дніпро, історичний Поділ та зелені парки Києва

У Києві колеса огляду давно стали не просто атракціонами, а справжніми точками тяжіння для мешканців та гостей столиці. Ці конструкції пропонують унікальну можливість побачити місто з висоти пташиного польоту і насолодитися панорамними краєвидами, що відкриваються тільки з їхніх вершин.

"Телеграф" розповідає про найцікавіші та найпопулярніші колеса огляду столиці, їх особливості та те, що можна побачити з висоти. Відразу зазначимо, що всі атракціони регулярно проходять технічне обслуговування та суворо відповідають вимогам безпеки.

Оглядове колесо на Контрактовій площі — перлина Подолу

Найвище та найзнаменитіше колесо огляду Києва височить на 43 метри над Контрактовою площею. Цей атракціон, привезений із Парижа та встановлений у 2017 році, став невіддільною частиною романтичної атмосфери історичного Подолу. Напрочуд красиво колесо виглядає у вечірньому підсвічуванні, коли його вогні відбиваються у водах Дніпра.

Оглядове колесо на Контрактовій площі

Конструкція обладнана 30 заскленими кабінками, кожна з яких розрахована на чотирьох осіб. Засклення захищає пасажирів від вітру та шуму, дозволяючи комфортно насолоджуватися краєвидами у будь-яку погоду. Повний оберт колеса займає близько чотирьох хвилин, за які можна сповна насолодитися панорамою.

З висоти 43 метрів відкривається захопливий краєвид на старовинні вулички Подолу, мальовничу набережну Дніпра, зелений Труханів острів і сучасні мости столиці. Особливо вражає вид на Подільсько-Воскресенський міст — одну з найдорожчих мостових споруд та відомий київський довгобуд.

Колесо огляду у Київському зоопарку – сімейний відпочинок з природними видами

На території Київського зоопарку на проспекті Перемоги розташоване колесо огляду заввишки 31 метр. Цей атракціон оснащений 18 кабінками, кожна з яких вміщує від чотирьох до шести осіб. Особливістю конструкції є надійні дверцята, які закриваються для забезпечення максимальної безпеки пасажирів.

Колесо огляду у Київському зоопарку

З вершини колеса відкривається мальовничий краєвид на територію зоопарку з його різноманітними вольєрами, парк КПІ та правобережну частину Києва. Це ідеальне місце для сімейного відпочинку, де можна поєднати пізнавальну прогулянку зоопарком із романтичним катанням на колесі огляду.

Оглядове колесо в Голосіївському парку — єднання з природою

В одному з найбільших зелених масивів столиці — Голосіївському парку встановлено колесо огляду заввишки 26 метрів. Конструкція включає 20 кабін, розрахованих чотирьох пасажирів кожна.

З висоти колеса відкривається чудовий краєвид на зелені простори парку, мальовничі каскади озер і вдалині силуети центральної частини міста. Голосіївський парк славиться своїми біговими доріжками, спортивними майданчиками та затишними кафе, а оглядове колесо є однією з найпопулярніших розваг у цій зоні відпочинку.

Колесо огляду у парку "Перемога" — ретро-атмосфера старих часів

Найстаріше колесо огляду Києва було встановлено у парку "Перемога" ще 1978 року. Попри свій поважний вік, ця 26-метрова конструкція продовжує справно служити киянам та гостям міста. Колесо обладнане 20 кабінками з характерними металевими парасольками, які можуть повертатися, забезпечуючи найкращий огляд навколишніх видів.

З вершини колеса відкривається краєвид на сам парк "Перемога", про який ми розповідали раніше, прилеглі житлові райони та частина правобережжя столиці. Це місце зберігає особливу атмосферу радянської доби та має стабільну популярність серед місцевих жителів.

Незалежно від того, чи виберете ви сучасне колесо на Подолі з його європейським шармом чи атмосферне ретро-колесо у парку "Перемога", враження від поїздки залишаться яскравими та незабутніми. Кожне з цих місць має свою унікальну атмосферу та пропонує свій неповторний погляд на чудове місто Київ.

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