Тут вже нічого не допоможе. Про що попереджають українців 7-8 липня

Варто бути обережним в ці дні

Вже 7-8 липня у деяких областях України можливі дощі, місцями з грозами. Хоча температура в ці дні триматиметься близько +25…30 градусів вдень.

Така негода на початку наступного тижня вируватиме одразу в до 13 областей. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Тож, 7 липня короткочасні дощі з грозами вдень йтимуть у Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Опади прогнозуються й у Київській області, але гроза там малоймовірна.

Денна температура в цих регіонах не опуститься нижче +30 градусів.

Де йтимуть дощі на початку наступного тижня

Тим часом 8 липня короткочасні опади охоплять Сумську, Чернігівську, Київську, Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Тернопільську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську областей. В цей день синоптики не прогнозують гроз.

Показники на термометрах у денний час не впадуть нижче 25 теплих градусів.

Де йтимуть дощі на початку наступного тижня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні цього місяця будуть найспекотніші дні. Синоптики поділились прогнозом та попередили, коли краще перенести свої справи.