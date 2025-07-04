Шквальний вітер та грози. Яким регіонам не пощастить з погодою наприкінці тижня

Оголошено штормове попередження

На зміну помірно теплій та сухій погоді в Україну прийдуть дощі. Вже на найближчі дні синоптики прогнозують чималі опади та навіть оголошено штормове попередження.

Про це свідчать дані "Укргідрометцентру". Зазначається, що дощі накриють Україну у п'ятницю та суботу, 4-5 липня відповідно.

Погода в Україні 4 липня

У п'ятницю, 4 липня, на заході та півночі країни синоптики прогнозують сильний дощ, подекуди навіть з грозами. При цьому стовпчик термометра вдень сягатиме позначки до +33 градусів. На сході та в центрі країни опадів не буде, можлива помірна хмарність. Повітря вдень прогріється до +33 градусів. Південним областям також пощастить з погодою — опадів не буде, стовпчик термометра сягне позначки до +34 градусів.

Погода в Україні 4 липня

Зауважимо, що саме на 4 липня синоптики оголосили штормове попередження. Адже подекуди сила вітру може сягати 20 м/с.

"4 липня вдень у західних, північних та Вінницькій областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться в оголошенні.

Штормове попередження на 4 липня

Погода в Україні 5 липня

У суботу, 5 липня, в західних та північних областях дощу не прогнозують, вдень термометр покаже до +27 градусів. А от на сході та в центрі країни обіцяють сильні дощі подекуди навіть з грозою. Тут вдень повітря прогріється до +28 градусів, а от на півдні очікується до +32 градусів. Ці регіони також очікують опади. Сила вітру сягатиме до 10 м/с.

Погода в Україні 5 липня

Нагадаємо, що синоптик Ігор Кибальчич розповів, якої погоди чекати українцям у першій декаді липня. До слова, на цей період прогнозуються спека.

Раніше "Телеграф" писав, коли Україну накриє спека і яких максимумів сягне температура.