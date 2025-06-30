Краще не виходити з дому: коли у липні будуть найспекотніші дні

На півдні та в Криму перепочинку не буде

У липні очікується дві найсильніші хвилі аномальної спеки, коли ртутні стовпчики підстрибнуть до +37 градусів. Це станеться у першій декаді місяця. Першу хвилю можна по праву назвати африканською.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. Згідно з його прогнозом, під час першого стрибка середньодобова температура виявиться на 5 – 8 °С вище за кліматичну норму.

На початку місяця із Центральної та Південної Європи в Україну почне надходити спекотна повітряна маса африканського походження. Внаслідок цього температура повітря почне швидко зростати та вже до 4 липня Україну накриє спека.

Максимальні показники вдень становитимуть +32…+37 °С, а середньодобова температура виявиться на 5 – 8 °С вищою за кліматичну норму.

5 — 6 липня відбудеться короткочасне зниження температури до +25…+31 °С, проте на крайньому півдні та в Криму при цьому збережеться спекотна погода.

Наприкінці першої декади місяця нова хвиля спеки прийде до нас із країн Балканського півострова та накриє більшу частину території України. З 7 по 10 липня ртутні стовпчики знову підстрибнуть до +32…+37 °С, а на півдні місцями до +38…+39 °С. У нічний час мінімальні показники температури очікуються у межах +15…+22 °С.

Також згідно з прогнозом Кібальчича, по всій Європі спостерігатиметься брак опадів. В Україні, наприклад, їх за місяць може випасти близько 30-50% від середніх значень за липень. Посуха особливо ймовірна у центральній, південній та південно-східній частинах Європи.