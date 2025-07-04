Здесь уже ничего не поможет. О чем предупреждают украинцев 7-8 июля

Следует быть осторожным в эти дни

Уже 7-8 июля в некоторых областях Украины возможны дожди, местами с грозами. Хотя температура в эти дни будет держаться около +25…30 градусов днем.

Такая непогода в начале следующей недели будет бушевать сразу в до 13 областей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Поэтому, 7 июля кратковременные дожди с грозами днем будут идти в Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Осадки прогнозируются и в Киевской области, но гроза там маловероятна.

Дневная температура в этих регионах не опустится ниже +30 градусов.

Где будут идти дожди в начале следующей недели

Тем временем, 8 июля кратковременные осадки охватят Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черновицкую, Тернопольскую, Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую областей. В этот день синоптики не прогнозируют гроз.

Показатели на термометрах в дневное время не упадут ниже 25 теплых градусов.

Где будут идти дожди в начале следующей недели

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине в этом месяце будут самые жаркие дни. Синоптики поделились прогнозом и предупредили, когда лучше перенести свои дела.