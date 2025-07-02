На українців чекає неприємний сюрприз: синоптики не тішать прогнозом на кінець тижня

Укргідрометцентр на цей період має власний прогноз, який різниться з наведеною інформацією

Ближче до перших вихідних липня аналітики прогнозують в Україні грози, які посиляться та охоплять більшість регіонів країни. Так, 4 липня очікується негода на півночі та заході, а 5 липня вона пошириться на центральні та східні регіони з більшою інтенсивністю.

Про це свідчать дані з сайту Ventusky.

4 липня, у п'ятницю, грози переважатимуть на півночі України, особливо в Чернігівській та Сумській областях, де індекс досягатиме близько 700 J/kg. Трохи слабші грози передбачаються на Київщині та Полтавщині. На заході країни — у Житомирській, Львівській та Закарпатській областях — можливі невеликі грози зі значенням до 400 J/kg. Місцями прогнозують невеликі дощі, проте опади не будуть сильними.

Погода на 4 липня

Наступного дня, 5 липня, ситуація ускладниться. Грози розтягнуться смугою з півночі на південь у центральних та східних регіонах. Особливо це стосуватиметься частин Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. У Дніпропетровській області очікується найвищий показник — до 1000 J/kg. На Одещині залишаться лише слабкі залишкові грози.

Погода на 5 липня

Проте є важливий нюанс: за інформацією Українського гідрометцентру, у зазначених регіонах протягом п'ятниці-суботи переважатиме сонячна погода, що частково суперечить прогнозам Ventusky.

Погода на 4 липня, за даними УГМЦ

Погода на 5 липня, за даними УГМЦ

Як висновок, варто бути готовими до змін та уважно слідкувати за оновленнями погоди.

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