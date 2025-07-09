В Києві можна послухати орган в дуже незвичному місці: як туди потрапити і скільки це коштує

Це не просто музичний вечір, а справжня подорож у всесвіт гармонії, де класичні твори набувають космічних масштабів

Уявіть собі момент, коли потужні акорди органа зливаються з безмежністю зоряного неба, а кожна нота резонує під куполом космічного простору. Київський Планетарій пропонує унікальний культурний досвід — концерти органної музики під зорями, де звук і світло створюють магію, яка торкається душі.

Це не просто музичний вечір, а справжня подорож у всесвіт гармонії, де класичні твори набувають космічних масштабів. "Телеграф" розповість про подію докладніше.

Органна музика у Київському Планетарії: магія звуку і світла

Органна музика — це потужний, емоційний і водночас витончений жанр, що охоплює широкий діапазон від ніжних мелодій до могутніх акордів. В Київському Планетарії звучить унікальний цифровий орган преміумкласу JOHANNUS REMBRANDT 3090, який у поєднанні з яскравими 360° відео проєкціями на куполі площею 830 м² і діаметром 23 метри створює ефект повного занурення у космічний простір. Це справжній Концертний портал органної музики, де звук і світло народжують відчуття "магнетизму" та "гравітації".

Особливий формат концертів — "Орган під зорями" — передбачає виконання на двох органах одночасно: JOHANNUS REMBRANDT 3090 та органі Opus, а також у поєднанні з роялем, саксофоном і іншими інструментами під зоряним небом купола. Це унікальне музичне дійство, яке не має аналогів в Україні.

Серед найпопулярніших програм — "Космічна Одіссея", "КінОрганум", "Теорія Великого Баха", "Interstellar" та "Bella Italia" з вокалом. Кожне шоу — це окрема музична історія, що оживає під зоряним куполом Планетарію, даруючи незабутні емоції та нові музичні враження.

Програма Open Door: гостинність і знайомство з Планетарієм

Перед початком концертів працює програма Open Door від Клубу Друзів Київського Планетарію. Вона включає екскурсії по унікальних архітектурних локаціях, зокрема маятнику Фуко та Порталу простору-часу, вікторини, розіграші призів і гостинне пригощання ігристим вином. Ця зустріч налаштовує на особливу атмосферу і готує слухачів до музичного занурення.

Розклад, квитки та аудиторія

Концерти у Київському Планетарії розраховані на широку аудиторію: поціновувачів класичної та сучасної інструментальної музики, молодь, дорослих, сім’ї з дітьми старшого віку, а також тих, хто цінує унікальні культурні події та хоче поєднати музику з космічною атмосферою. Зазвичай вони відбуваються за таким розкладом:

Початок програми Open Door: 19:00;

Початок концерту: 19:30.

Тривалість концерту: близько 90 хвилин (60 хвилин музичної програми). Вартість квитків: від 800 до 1200 грн залежно від події та місця в залі.

Щоб потрапити на унікальні органні концерти у Київському Планетарії, вам потрібно дістатися до самого за адресою вулиця Велика Васильківська. Найзручніший спосіб — скористатися станцією метро "Олімпійська". Вихід з метро знаходиться поруч із Планетарієм, пішки потрібно пройти всього близько 50 метрів. Також можна скористатися автобусами №412, 507, 5, 20 або тролейбусами №1, 12, 40, 40к, 91н (нічний) з зупинкою біля метро "Олімпійська".

Київський Планетарій — це не просто концертна зала, це справжній мистецький портал, де органна музика набуває космічних масштабів. Запрошуємо вас відчути велич інструменту, насолодитися сучасними 360° технологіями та поринути у світ музики та зірок у самому серці столиці.

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