Куди піти з дитиною в Києві: ТОП-5 місць, де нудьгувати не доведеться

Ви точно провидите час цікаво, весело й з користю

У Києві є чим зайняти дитину у вихідний або під час канікул. Тут є чимало місць, де можна не просто розважитися, а й отримати нові враження й знання.

"Телеграф" зібрав п’ять цікавих місць, де можна весело та цікаво провести час. Тут є і наука, і тварини, розваги на будь-який вік — як для малюків, так і для школярів.

Експериментаніум

Науково-розважальний музей зі 300+ інтерактивними експонатами: магнетизм, оптика, акустика та навіть анатомія. Діти самі творять блискавку, запускають торнадо, малюють маятником, будують "безцвяхові" мости. Можна обрати щось просто за бажанням, а можна записатися на шоу, квест або майстерню — справжня лабораторія для допитливих малюків і підлітків.

Де: вулиця Борщагівська,154 (метро "Шулявська").

Коли: в будні — 11–16 або 12–18, у вихідні — до 19:00.

Ціна: приблизно 300–330 ₴ за програму або екскурсію.

Музей Експериментаніум

Музей фотоілюзій

Це не просто музей — це величезний фотозал із 43 креативними 3D-декораціями, де можна стати героєм неймовірної історії. Діти (та й дорослі!) можуть "полетіти" в космос, потрапити на обкладинку журналу "Forbes", стрибнути над лавою або опинитися всередині картини Ван Гога. Кожна локація створена так, щоб знімки виглядали ефектно й весело.

Де: вул. Сагайдачного, 41 (метро "Контрактова площа" або "Поштова площа").

Коли: Пн–Пт з 10:00 до 20:00, у вихідні — 10:00-21:00.

Ціна: від 180 грн (актуальна інформація на сайті музею).

Музей фотоілюзій

Київський зоопарк

Класика дитячого дозвілля — ≈2600 тварин з понад 300 видів. Оновлені вольєри, тераріуми, пташники. Особливо цікаво весною та влітку.

Де: проспект Берестейський, 32.

Коли: понеділок з 12:00 по 17:00; з вівторка по неділю 10:00-17:00

Ціна квитків: дорослий – 300 грн; дитячий (з 6 до 16 років) – 200 грн. Дітям до 6 років вхід безплатний.

Київський зоопарк

Океанаріум "Морська казка"

Підводна пригода: понад 3000 водних істот, включно зі скатами, морськими черепахами та рибками. Є великий підводний тунель, 50 акваріумів, відкриті басейни. В океанаріумі щоденно проходять шоу з годівлею, майстер‑класи для дітей.

Де: ТРЦ "Дитячий світ" (ст. м. Дарниця, вул. Андрія Малишка, 3).

Коли: Пн-Пт до 17:30–19:30, вихідні — до 18:30.

Ціна: квитки для дорослих — 349 грн, для дітей — 299 грн.

Океанаріум "Морська казка"

Київський планетарій

Другий за розміром купол у Європі (≈830 м²). Там можна побачити фільми формату 360°, послухати лекції. Також є екскурсії для дітей (від 5 років), театралізовані шоу з персонажами-космонавтами. Працює школа астрономії для 6–14‑річних.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3 (ст. м. Олімпійська).

Коли: щодня 09:30–21:40.

Квитки: від 200 грн (ціна залежить від дня та події).

Пізнавальні розваги для дітей у Київському планетарії

Раніше "Телеграф" писав про 10 найгарніших локацій у Києві. Прогулянка може починатися з Маріїнського парку і завершитися на березі Русанівки.