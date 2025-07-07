Ніхто не наважувався будувати тут 500 років, але цей особняк змінив правила гри (фото)

Історія найсміливішого будівництва в Києві

На крутих схилах Києва, де колись проходили оборонні вали Старокиївської фортеці, височить архітектурний шедевр кінця XIX століття — особняк купця Давида Трахтенберга. Цей будинок не просто пам’ятка архітектури, а жива історія міста, де переплелися долі визначних людей, культурні традиції та виклики часу.

Побудований на "незручній" ділянці з перепадами висот, особняк став прикладом того, як талант і сміливість можуть перетворити перешкоди на архітектурні гідності. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Отже, будинок на вул. Трьохсвятительській, 5/1 — це не просто старовинна будівля у центрі Києва, а справжня архітектурна загадка, вписана у багатовікову історію міста. Побудований у 1892–1894 роках, цей особняк ніби зберігає у своїх стінах таємниці минулого, переплітаючи епохи та долі.

Складний рельєф та загадки місцевості

Ділянка під будинком – місце з непростою долею. Тут колись проходили оборонні вали Старокиївської фортеці, а рельєф із крутими перепадами висот створював чимало труднощів для забудови. Ця ділянка тривалий час залишалася порожньою, поки наприкінці XIX століття її не придбав київський купець першої гільдії Давид Трахтенберг. Його рішення збудувати тут особняк стало сміливим викликом природі та історії.

Архітектура з характером

Особняк вражає своєю архітектурною виразністю. Триповерховий фасад з асиметричною композицією виконаний у стилі класицизму та пожвавлений витонченими пілястрами корінфського та іонічного ордерів. Ліпні гірлянди та барельєфи додають будинку вишуканості, а східчаста структура, продиктована рельєфом, надає будівлі динаміку та неповторного вигляду.

Сім’я Трахтенбергів — охоронці культури Києва

Цей особняк – не просто будинок, а своєрідний культурний центр свого часу. Давид Трахтенберг був не лише успішним купцем, а й видавцем щорічника "Весь Київ", який став важливим джерелом знань про місто. Його син Абрам, здобувши освіту за кордоном, продовжив сімейні традиції, ставши відомим архітектором і втілив у життя багато проєкт, які змінили вигляд Києва.

Від минулого до сьогодення

Після націоналізації в 1922 році особняк Трахтенберга, як і багато будівель того часу, пережив значні зміни, але зумів зберегти свою історичну душу та архітектурну цінність. Націоналізація означала перехід будівлі з приватної власності до комунальної, що спричинило зміну функцій та власників.

У перші радянські роки особняк використовувався по-різному: частина приміщень здавалася під житлові квартири, частина під адміністративні установи. Попри це, архітектурні деталі та унікальний вигляд будівлі залишилися практично незайманими, що дозволило зберегти його як пам’ятку архітектури місцевого значення.

Будинок з боку Трьохсвятительської вулиці (фото близько 1932 року)

2001 року Київська міська рада ухвалила рішення про приватизацію низки комунальних об’єктів, включаючи особняк на Трьохсвятительській, що дозволило частково повернути будівлі статус комерційної нерухомості. Сьогодні в ньому розташовані офіси різних організацій.

Особняк Трахтенберга — це не просто пам’ятка архітектури, а жива розповідь про Київ, його людей та час. Прогулюючись повз, неможливо не відчути подих історії та не захопитися майстерністю архітекторів, які зуміли створити справжній шедевр, який продовжує надихати та дивувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому київському особняку були перші у місті ліфти та парове опалення. Він знаходиться неподалік Червоного корпусу Національного університету імені Тараса Шевченка.