В Киеве можно послушать орган в очень необычном месте: как туда попасть и сколько это стоит

Это не просто музыкальный вечер, а настоящее путешествие во вселенную гармонии, где классические произведения приобретают космические масштабы.

Представьте себе момент, когда сильные аккорды органа сливаются с беспредельностью звездного неба, а любая нота резонирует под куполом космического места. Киевский Планетарий предлагает уникальный культурный опыт — концерты органной музыки под звездами, где звук и свет создают магию, которая касается души.

Это не просто музыкальный вечер, а настоящее путешествие во вселенную гармонии, где классические произведения приобретают космические масштабы. "Телеграф" расскажет о собитии подробнее.

Органная музыка в Киевском Планетарии: магия звука и света

Органная музыка — это мощный, эмоциональный и в то же время утонченный жанр, охватывающий широкий диапазон от нежных мелодий до мощных аккордов. В Киевском Планетарии звучит уникальный цифровой орган премиум-класса JOHANNUS REMBRANDT 3090, который в сочетании с яркими 360° видеопродукциями на куполе площадью 830 м² и диаметром 23 метра создает эффект полного погружения в космическое пространство. Это настоящий Концертный портал органной музыки, где звук и свет рождают ощущение магнетизма и гравитации.

Особый формат концертов — "Орган под звездами" — предполагает исполнение на двух органах одновременно: JOHANNUS REMBRANDT 3090 и органе Opus, а также в сочетании с роялем, саксофоном и другими инструментами под звездным небом купола. Это уникальное музыкальное действо, не имеющее аналогов в Украине.

Среди самых популярных программ — "Космическая Одиссея", "КинОрганум", "Теория Большого Баха", "Interstellar" и "Bella Italia" с вокалом. Каждое шоу – это отдельная музыкальная история, оживающая под звездным куполом Планетария, даря незабываемые эмоции и новые музыкальные впечатления.

Программа Open Door: гостеприимство и знакомство с Планетарием

Перед началом концертов работает программа Open Door от Клуба Друзей Киевского Планетария. Она включает экскурсии по уникальным архитектурным локациям, в частности маятнику Фуко и Порталу пространства-времени, викторины, розыгрыши призов и гостеприимное угощение игристым вином. Эта встреча настраивает на особую атмосферу и готовит слушателей к музыкальному погружению.

Расписание, билеты и аудитория

Концерты в Киевском Планетарии рассчитаны на широкую аудиторию: ценителей классической и современной инструментальной музыки, молодежь, взрослых, семьи с старшими детьми, а также тех, кто ценит уникальные культурные события и хочет соединить музыку с космической атмосферой. Обычно они проходят по такому расписанию:

Начало программы Open Door: 19:00;

Начало концерта: 19:30.

Продолжительность концерта: около 90 минут (60 минут музыкальной программы). Стоимость билетов: от 800 до 1200 грн в зависимости от события и места в зале.

Чтобы попасть на уникальные органные концерты в Киевском Планетарии, вам нужно добраться до самого Планетария на улице Большая Васильковская. Самый удобный способ — воспользоваться станцией метро "Олимпийская". Выход из метро находится рядом с Планетарием, пешком нужно пройти всего около 50 метров. Также можно воспользоваться автобусами №412, 507, 5, 20 или троллейбусами №1, 12, 40, 40к, 91н (ночной) с остановкой возле метро "Олимпийская".

Киевский Планетарий — это не просто концертный зал, это настоящий художественный портал, где органная музыка приобретает космические масштабы. Приглашаем вас ощутить величие инструмента, насладиться современными 360° технологиями и погрузиться в мир музыки и звезд в самом сердце столицы.

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