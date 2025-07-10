Там жила донька цукрового магната та навчався відомий письменник: де цей будинок і чим він дивує сьогодні (фото)

Сьогодні тут можна прогулятися садом графині Уварової і почути грамофонні записи вікової давності

Ворзель — мальовниче селище в Київській області, розташоване всього за 16 кілометрів на північний захід від столиці. Ворзель, що виник на початку XX століття як дачне селище завдяки будівництву Київсько-Ковельської залізниці, швидко став популярним місцем відпочинку для столичної еліти — промисловців, чиновників, військових та інтелігенції.

Назва селища пов’язана з німецьким власником цегельного заводу фон Верзелем, а за звучанням нагадує французький Версаль. Історично Ворзель славиться своїми санаторіями та курортною атмосферою, а також багатим культурним життям. Сьогодні Ворзель приваблює туристів не лише природою, а й архітектурними пам’ятниками, серед яких особливо вирізняється дача графині Наталії Уварової — одна з головних пам’яток селища та символ його історичного вигляду.

Уварівський дім: історія та сучасність

Дача графині Наталії Уварової у Ворзелі — не просто архітектурна прикраса селища, а й місце з багатою історією та безліччю цікавих деталей. Збудований у 1902 році київським фабрикантом Карлом Септером особняк із романтичною триповерховою вежею та флюгером швидко став справжньою перлиною Ворзеля. Вже 1903 року будинок придбав цукрозаводчик та меценат Федір Терещенко, який подарував його своїй дочці Наталії, дружині графа Сергія Уварова.

Дача графині Уварової

Особняк оточений затишним парком із гравійними доріжками та фонтаном, а сама графиня виявила надзвичайну турботу про природу: вона насадила на території безліч екзотичних рослин та рідкісних дерев, включаючи, за однією з версій, знамените тюльпанове дерево. Попри аристократичний статус, Наталія Уварова здобула професію акушерки та відкрила у Києві пологовий будинок на свої кошти, а у Ворзелі завжди допомагала місцевим жінкам під час пологів.

Двір дачі графині Уварової

Після революції 1917 року родина Уварових емігрувала до Англії, а будинок пережив радянські часи, коли в ньому була школа — тут навчався відомий український письменник Валер’ян Підмогильний. У 1990-х особняк почав руйнуватися, але завдяки зусиллям місцевої влади та мешканців у 2007 році було проведено реставрацію, і того ж року відкрився музей історії та культури "Уваровський дім".

Меморіальна дошка на стіні дачі графині Уварової

Сьогодні музей займає п’ять кімнат на двох поверхах. На першому поверсі розміщено меморіальну експозицію композитора Бориса Лятошинського, який довго жив у Ворзелі, а також зал, присвячений родині Терещенків та Уварових. Другий поверх розповідає про місцеве підпілля часів Другої світової війни та життя у 1940–1950-х роках. У музеї звучать унікальні грамофонні записи початку XX століття, а експозиції супроводжуються аудіоматеріалами, що створює особливу атмосферу занурення в епоху.

Кімната в музеї графині Уварової

Ворзель продовжує зачаровувати відвідувачів своєю неповторною атмосферою — тут минуле та сьогодення переплітаються у мальовничих парках, історичних будівлях та музейних експозиціях. А уварівський будинок став не просто пам’яткою архітектури, а й зберігачем пам’яті людей, які залишили свій слід в історії України.

Як дістатися

Дача графині Наталії Уварової знаходиться у селищі Ворзель за адресою вулиця Курортна, 37А у Київській області. Ця будівля з яскраво-жовтим фасадом та характерною триповерховою вежею добре помітна. До Ворзеля теж нескладно дістатися.

Від Київського вокзалу до Ворзеля ходять заміські електрички. Від станції Ворзель до дачі – близько 10-15 хвилин пішки. А від станції метро "Житомирська" регулярно ходять маршрутки та автобуси до Ворзеля. Від зупинки у селищі до музею "Уварівський дім" також можна дійти пішки.

Музей історії та культури "Уварівський дім" відкритий для відвідування з 10:00 до 17:00, вихідні — неділя та понеділок. Бажано уточнювати години роботи та можливість екскурсій за телефоном або електронною поштою музею.

Раніше "Телеграф" писав, чому в Києві шикарний особняк графині Уварової перетворився на моторошну катівню. Садиба Уварової є пам’яткою архітектури місцевого значення, однак у його катівнях відбувалися страшні речі, від яких холоне кров у жилах.