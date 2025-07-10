Там жила дочь сахарного магната и учился известный писатель: где этот дом и чем он удивляет сегодня (фото)

Сегодня тут можно прогуляться по саду графини Уваровой и услышать граммофонные записи вековой давности

Ворзель — живописный поселок в Киевской области, расположенный всего в 16 километрах северо-западнее столицы. Возникший в начале XX века как дачный поселок благодаря строительству Киевско-Ковельской железной дороги, Ворзель быстро стал популярным местом отдыха для столичной элиты — промышленников, чиновников, военных и интеллигенции.

Название поселка связано с немецким владельцем кирпичного завода фон Вёрзелем, а по звучанию напоминает французский Версаль. Исторически Ворзель славится своими санаториями и курортной атмосферой, а также богатой культурной жизнью. Сегодня Ворзель привлекает туристов не только природой, но и архитектурными памятниками, среди которых особенно выделяется дача графини Наталии Уваровой — одна из главных достопримечательностей поселка и символ его исторического облика.

Уваровский дом: история и современность

Дача графини Наталии Уваровой в Ворзеле — не просто архитектурное украшение поселка, но и место с богатой историей и множеством интересных деталей. Построенный в 1902 году киевским фабрикантом Карлом Септером особняк с романтической трехэтажной башней и флюгером быстро стал настоящей жемчужиной Ворзеля. Уже в 1903 году дом приобрел сахарозаводчик и меценат Федор Терещенко, который подарил его своей дочери Наталии, супруге графа Сергея Уварова.

Дача графини Уваровой

Особняк окружен уютным парком с гравийными дорожками и фонтаном, а сама графиня проявила необычайную заботу о природе: она насадила на территории множество экзотических растений и редких деревьев, включая, по одной из версий, знаменитое тюльпановое дерево. Несмотря на аристократический статус, Наталия Уварова получила профессию акушерки и открыла в Киеве родильный дом на свои средства, а в Ворзеле всегда помогала местным женщинам при родах.

Двор дачи графини Уваровой

После революции 1917 года семья Уваровых эмигрировала в Англию, а дом пережил советские времена, когда в нем располагалась школа — здесь учился известный украинский писатель Валерьян Пидмогильный. В 1990-х особняк начал разрушаться, но благодаря усилиям местных властей и жителей в 2007 году была проведена реставрация, и в тот же год открылся музей истории и культуры "Уваровский дом".

Мемориальная доска на стене дачи графини Уваровой

Сегодня музей занимает пять комнат на двух этажах. На первом этаже размещена мемориальная экспозиция композитора Бориса Лятошинского, который долго жил в Ворзеле, а также зал, посвященный семье Терещенко и Уваровых. Второй этаж рассказывает о местном подполье времен Второй мировой войны и жизни в 1940–1950-х годах. В музее звучат уникальные граммофонные записи начала XX века, а экспозиции сопровождаются аудиоматериалами, что создает особую атмосферу погружения в эпоху.

Комната в музее графини Уваровой

Ворзель продолжает очаровывать посетителей своей неповторимой атмосферой — здесь прошлое и настоящее переплетаются в живописных парках, исторических зданиях и музейных экспозициях. А уваровский дом стал не просто памятником архитектуры, но и хранителем памяти о людях, которые оставили свой след в истории Украины.

Как добраться

Дача графини Наталии Уваровой находится в поселке Ворзель по адресу улица Курортная, 37А в Киевской области. Это здание с ярко-желтым фасадом и характерной трехэтажной башней хорошо заметно. До самого Ворзеля тоже несложно добраться.

От Киевского вокзала до Ворзеля ходят пригородные электрички. От станции Ворзель до дачи — около 10-15 минут пешком. А от станции метро "Житомирская" регулярно ходят маршрутки и автобусы до Ворзеля. От остановки в поселке до музея "Уваровский дом" также можно дойти пешком.

Музей истории и культуры "Уваровский дом" открыт для посещения с 10:00 до 17:00, выходные — воскресенье и понедельник. Рекомендуется уточнять часы работы и возможность экскурсий по телефону или электронной почте музея.

Ранее "Телеграф" писал, почему в Киеве шикарный особняк графини Уваровой превратился в жуткую пыточную. Усадьба Уваровой является памятником архитектуры местного значения, однако в его застенках происходили страшные вещи от которых стынет кровь в жилах.