Жодних проваджень: "Інсайдер" спростував чутки про Алієва

Бізнес підприємця сплачує численні податки, йдеться у розслідуванні

Інформація про Вагіфа Алієва, яка розповсюджується в мережі, є неточною. Насправді кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику, не існує.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайдер UA", який провів розслідування та з'ясував, що поширені деякими ЗМІ дані про кримінальне провадження щодо Вагіфа Алієва не відповідає дійсності.

Нагадаємо, в мережі появилась інформація, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків компаніями "ТРЦ Лавина", "Інвестстрой Гарант" та "Мандарин Плаза", які належать Алієву. Вказується, що нібито кримінальне провадження за цим фактом було зареєстроване ще в серпні 2024 року.

"Вагіф Ахмедович – азербайджанець, який народився в Ашхабаді, живе в Україні понад 40 років і є громадянином України. Щодо кримінальних справ – жодних проваджень проти нього не відкривали, а бізнес Вагіфа Алієва сплачує численні податки до державного бюджету України. Інформація, що розповсюджується у ЗМІ, не відповідає дійсності", – повідомив "Інсайдер UA".