Від темпів ремонту енергомереж і роботи портів залежатимуть витрати підприємств

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За прогнозами нейромереж, Україна увійде у 2027 рік із війною на виснаження, перебоями в інфраструктурі та слабкою економікою. Gemini розглядає сценарій завершення активних боїв у другому півріччі, а Chat GPT будує базовий прогноз без стійкого припинення вогню.

"Телеграф" запитав дві моделі штучного інтелекту про те, як складатиметься ситуація на фронті, що буде з інфраструктурою в тилу та економікою.

Війна на виснаження або завершення боїв у другому півріччі

У першому сценарії Gemini активні бойові дії тривають увесь 2027 рік. Модель відносить цей варіант до базових припущень міжнародних кредиторів: за її викладом, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк переглянули свої оцінки восени 2026 року й заклали в розрахунки ще один повний рік активної війни. За такого перебігу подій ні зниження інтенсивності боїв посеред року, ні швидких змін на фронті цей сценарій не передбачає.

"Очікується збереження позиційної війни на виснаження без швидких стратегічних проривів", – відповів Gemini.

Другий сценарій модель називає помірковано оптимістичним. За її викладом, оновлений у листопаді 2026 року макроекономічний прогноз українського уряду й розрахунки KSE Institute виходять із того, що інтенсивні бої триватимуть у першому півріччі, а активна фаза війни завершиться в другому. Різниця між цими сценаріями важлива для оцінки економіки: саме з послабленням бойових дій штучний інтелект пов’язує початок відновлення ділової активності наприкінці року.

На перші шість місяців припадає ризик, спільний для обох сценаріїв: Gemini очікує, що Росія збереже високу інтенсивність далекобійних ударів. У прогнозі під загрозою залишаються і військова логістика, і економічні активи. Тому навіть у сценарії із завершенням активної фази війни в другому півріччі підприємства й інфраструктура, за оцінкою моделі, починатимуть рік під тиском атак.

Пошкодження великих промислових об’єктів стримуватимуть виробництво й у 2027 році Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Бої на Донеччині й поповнення підрозділів

Своєю чергою Chat GPT закладає у свій прогноз два припущення: стійкого припинення вогню поки не вдасться досягти, а партнери продовжать фінансувати Україну. Для оцінки ситуації на фронті модель виходить із того, що російські наступальні дії на Донеччині, які тривали в листопаді, визначатимуть перебіг боїв і на початку наступного року.

"На початку 2027 року я очікую, що Донеччина залишиться одним із головних осередків боїв", – відповів Chat GPT.

Серед міст, за які триває боротьба, модель згадує Костянтинівку й Добропілля. Їх у листопаді називав президент України Володимир Зеленський. За такого перебігу війни нейромережа очікує тривалих боїв за окремі міста та поступових змін лінії фронту. Оцінка щодо Донеччини стосується початку 2027 року, тоді як для прогнозу на весь рік модель на перше місце ставить спроможність України поповнювати підрозділи.

Другий чинник, який Chat GPT називає визначальним для фронту, – регулярність військової допомоги. Продовження фінансування з боку партнерів у прогнозі є базовим припущенням, а ритм надходження військової допомоги – окремою умовою. Від нього й від наявності людей для поповнення підрозділів, за оцінкою моделі, залежатиме, чи зможуть Сили оборони стабілізувати фронт після локальних просувань Росії.

Енергетика й тарифи під тиском війни

Gemini виділяє для тилу дві проблеми, які накладатимуться одна на одну: нові удари й накопичений знос мереж. Енергетики входитимуть у 2027 рік із потребою ремонтувати об’єкти, пошкоджені у 2026-му. Водночас брак електроенергії обмежуватиме роботу підприємств. Модель наводить урядову оцінку: кожен 1 млрд кВт·год недовиробленої електроенергії забирає 0,15 відсоткового пункту ВВП.

"Дефіцит електроенергії залишається одним із головних стримувальних факторів для країни", – наголошує цифровий розум.

Для споживачів наслідком руйнувань і постійних ремонтів модель називає тиск на тарифи. Протягом більшої частини 2027 року тарифи на послуги, які регулює держава, зокрема комунальні, за цим прогнозом можуть бути більш ніж на 17% вищими, ніж роком раніше. Це оцінка саме для регульованих послуг: прогноз споживчої інфляції охоплює ширший набір товарів і послуг.

Руйнування енергетики й постійні ремонти можуть підштовхнути комунальні тарифи вгору Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Відновлення залежатиме від темпу ремонтів і роботи портів

У прогнозі Chat GPT відновлення інфраструктури відбуватиметься нерівномірно. Там, де енергетики встигатимуть завершити роботи до наступної хвилі ударів, перебої зі світлом скорочуватимуться. Для громад, де об’єкти зазнаватимуть повторних пошкоджень, модель описує складніший зимовий сценарій: одночасні перебої з електропостачанням, опаленням і водою.

"У різних містах 2027 рік може відчуватися зовсім по-різному", – відповів Chat GPT.

Масштаб довгострокового відновлення модель пояснює спільною оцінкою уряду України та Світового банку. За підсумками 2025 року потреби енергетики у відновленні оцінювали майже в $91 млрд на десятиліття. Ця сума стосується багаторічних потреб галузі, тоді як для проходження зими, за прогнозом Chat GPT, вирішальним буде те, чи встигатимуть ремонтні бригади відновлювати послуги між ударами.

Від швидкості ремонту електромереж залежатиме, як часто перериватиметься електропостачання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Блокування портів та руйнування підприємств

Gemini виходить із того, що порти Одеси працюватимуть із суттєвими обмеженнями через безпекові ризики. Для залізниці та інших транспортних маршрутів модель прогнозує підвищене навантаження й ризик окремих пошкоджень. Стан транспортної мережі визначатиме, наскільки стабільно підприємства зможуть відвантажувати продукцію.

Chat GPT також пов’язує витрати й виторг для аграріїв і промислових підприємств з роботою чорноморських перевезень. Якщо перебої триватимуть, виробники витрачатимуть більше на доставку й отримуватимуть менше доходу від експорту. Навіть кілька місяців стабільної роботи портів, за оцінкою Chat GPT, дали б підприємствам змогу точніше планувати, коли вони відвантажать продукцію та коли отримають за неї гроші.

На думку Gemini руйнування в металургії та важкій промисловості, яких ці галузі зазнали у 2026 році, обмежать їхні виробничі можливості на початку 2027-го. Швидкого відновлення великих об’єктів модель не очікує: роботи гальмуватимуть затримки міжнародного фінансування та призупинення частини приватних інвестиційних проєктів. Для підприємств це означає, що ослаблення бойових дій саме собою не поверне втрачених потужностей.

Пошкодження промислових об’єктів стримуватимуть виробництво на початку 2027 року Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Зростання цін і ризики для ВВП

Для оцінки економіки Chat GPT бере за основу жовтневий прогноз Національного банку України. Після очікуваного падіння реального ВВП на 0,4% у 2026 році НБУ прогнозує таке саме за величиною зростання у 2027-му. У результаті за два роки економіка фактично повернеться до рівня 2025-го. Частину приросту, за оцінкою моделі, забезпечать оборонні замовлення й ремонт критичної інфраструктури.

"Для людей у тилу найвідчутніша зміна може бути в цінах: за прогнозом Нацбанку, вони зростатимуть повільніше", – відповів Chat GPT.

ШІ нагадує, що НБУ очікує сповільнення річної інфляції з 12,5% наприкінці 2026 року до 7,3% наприкінці 2027-го. Для родин це означає менший темп подорожчання: у грудні 2027 року споживчі ціни в середньому все одно будуть вищими, ніж у грудні 2026-го. Саме цим прогноз для сімейного бюджету відрізняється від оцінки ВВП: економіка майже не зростатиме, а витрати на товари й послуги й далі збільшуватимуться.

Найсприятливішим відхиленням від базового прогнозу Chat GPT називає стійке припинення вогню, яке охопить і удари по тилу. Для жителів громад першим відчутним результатом став би опалювальний сезон із меншими перебоями. Підприємства за таких умов змогли б планувати роботу й постачання на кілька місяців уперед, а не перебудовувати графіки через нові пошкодження.

Найгірший сценарій у прогнозі моделі – одночасне посилення ударів і затримка зовнішнього фінансування. У такому разі Україні довелося б збільшувати оборонні видатки й водночас оплачувати термінові ремонти за менш передбачуваних надходжень від партнерів. За такого поєднання навіть скромний приріст реального ВВП, закладений у базовому прогнозі, опиниться під загрозою.

Як повідомляв "Телеграф", у лютому-березні 2027 року Україні може забракнути обладнання для ремонту критичної інфраструктури.