"Символ стійкості": відомий одеський пляж потрапив до списку найкращих у світі

Одеський пляж "Ланжерон" потрапив до списку найкращих пляжів світу. Відповідний рейтинг опублікував лондонський стартап beachatlas.com, який спеціалізується на пляжах світу.

Автори рейтингу поставили "Ланжерон" на 27 місце. Всього до цього списку входить 100 пляжів по всьому світу.

"Пляж "Ланжерон" в Одесі завжди був улюбленим для українців за його красу, золоті піски та прозорі води Чорного моря. Тепер він ще більш особливий – це символ стійкості. Нещодавно в морі встановили захисні сітки для відлову раніше встановлених мін оборонного призначення, щоб українцям було безпечніше купатися, попри небезпеку. Кожне відвідування пляжу "Ланжерон" тепер символізує сміливість і рішучість громади повернути свій шматочок раю", — зазначають автори рейтингу.

Як відомо, пляж "Ланжерон" розташовний у Приморському районі Одеси біля Центрального парку ім. Т. Г. Шевченка. Він знаходиться ближче за інші пляжі до центру міста.

Варто зазначити, що до першої трійки рейтингу увійшли пляжі Бора-Бора у Французькій Полінезії, Боулдерс у Південній Африці та Вайкікі на Гаваях.

Нагадаємо, олова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі планують відкрити пляжі. Попередньо вони пройдуть перевірку відповідних служб, адже перебування людей біля моря має бути безпечним.