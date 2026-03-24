Зима повертається, діставайте пуховики: коли в Україні знову випаде сніг та де будуть морози

Про весняне тепло доведеться забути надовго

Весна готує несподіваний сюрприз для України у вигляді снігу просто в середині сезону. У багатьох містах дуже скоро очікується мінусова температура повітря та опади.

Відповідний попередній прогноз опубліковано на сайті Ventusky. За його даними, аномальні погодні процеси в Україні почалися ще наприкінці березня.

Судячи з карти за 30 березня, сніг активно випаде у західних регіонах країни, а саме в Івано-Франківській області. Опади очікуються ближче до ночі.

Погода на Івано-Франківщині 30 березня 2026. Скріншот: Ventusky

Потім 6 квітня сніг почне розповсюджуватися із заходу та поступово просуватися вглиб країни. Очікувати на сніжну погоду варто у наступних містах: Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Житомир, Полтава, Рівне, Черкаси, Кременчук, Київ/Київська область.

Вірогідний мокрий сніг з дощем, оскільки температура у більшій частині міст буде трохи вищою за 0 у цей день.

В Україні очікується сніг 6 квітня. Скріншот: Ventusky

7 квітня снігова погода знову охопить багато українських міст, зокрема: Львів, Рівне, Івано-Франківськ, Житомир, Полтаву, Кропивницький, Вінницю, Черкаси, Чернівці, Кременчук, а також Київську область.

В Україні очікується сніг 7 квітня. Скріншот: Ventusky

Зазначимо, що сайт Weather.com також публікує прогноз, у якому снігова погода у західній частині країни протримається у квітні.

Прогноз у Ясіні. Скріншот: Weather.com

Прогноз у Межигір’ї. Скріншот: Weather.com

При цьому варто зазначити, що прогнози можуть змінитися.

