Зима повертається, діставайте пуховики: коли в Україні знову випаде сніг та де будуть морози
Про весняне тепло доведеться забути надовго
Весна готує несподіваний сюрприз для України у вигляді снігу просто в середині сезону. У багатьох містах дуже скоро очікується мінусова температура повітря та опади.
Відповідний попередній прогноз опубліковано на сайті Ventusky. За його даними, аномальні погодні процеси в Україні почалися ще наприкінці березня.
Судячи з карти за 30 березня, сніг активно випаде у західних регіонах країни, а саме в Івано-Франківській області. Опади очікуються ближче до ночі.
Потім 6 квітня сніг почне розповсюджуватися із заходу та поступово просуватися вглиб країни. Очікувати на сніжну погоду варто у наступних містах: Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Житомир, Полтава, Рівне, Черкаси, Кременчук, Київ/Київська область.
Вірогідний мокрий сніг з дощем, оскільки температура у більшій частині міст буде трохи вищою за 0 у цей день.
7 квітня снігова погода знову охопить багато українських міст, зокрема: Львів, Рівне, Івано-Франківськ, Житомир, Полтаву, Кропивницький, Вінницю, Черкаси, Чернівці, Кременчук, а також Київську область.
Зазначимо, що сайт Weather.com також публікує прогноз, у якому снігова погода у західній частині країни протримається у квітні.
При цьому варто зазначити, що прогнози можуть змінитися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові напередодні Великодня може різко зіпсуватися погода.