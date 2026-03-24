Зима возвращается, доставайте пуховики: когда в Украине снова выпадет снег и где будут морозы

Про весеннее тепло придется забыть надолго

Весна готовит неожиданный сюрприз для Украины в виде снега прямо в середине сезона. Во многих городах совсем скоро ожидается минусовая температура воздуха и осадки.

Соответствующий предварительный прогноз опубликован на сайте Ventusky. Согласно его данным, аномальные погодные процессы в Украина начались ещё в конце марта.

Судя по карте за 30 марта, снег активно выпадет в западных регионах страны, а именно — в Ивано-Франковской области. Осадки ожидаются ближе к ночи.

Погода на Ивано-Франковщине 30 марта 2026. Скриншот: Ventusky

Затем 6 апреля снег начнёт распространяться с запада и постепенно продвигаться вглубь страны. Ожидать снежную погоду стоит в следующих городах: Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Винница, Житомир, Полтава, Ровно, Черкассы, Кременчуг, Киев/Киевская область.

Вероятен мокрый снег с дождём, поскольку температура в большей части городов будет немного выше 0 в этот день.

В Украине ожидается снег 6 апреля. Скриншот: Ventusky

7 апреля снежная погода снова охватит многие украинские города, в частности: Львов, Ровно, Ивано-Франковск, Житомир, Полтаву, Кропивницкий, Винницу, Черкассы, Черновцы, Кременчуг, а также Киевскую область.

В Украине ожидается снег 7 апреля. Скриншот: Ventusky

Отметим, что сайт Weather.com также публикует прогноз, в котором снежная погода в западной части страны продержится и в апреле.

Прогноз в Ясине. Скриншот: Weather.com

Прогноз в Межигорье. Скриншот: Weather.com

При этом стоит отметить, что прогнозы еще могут измениться.

