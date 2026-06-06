Ніякого А-95? Які зміни у назвах пального чекають водіїв з липня

Україна переходить на європейські стандарти

Перехід України з 1 липня на бензин стандарту Е10 викликає чимало питань. Адже водії побоюються, що звичні позначки А-95 чи А-92 зникнуть з АЗС, а замість них з'являться нові.

Однак, як передає РБК-Україна, посилаючись на слова директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, радикальних змін на табло не варто чекати. Принаймні одразу з 1 липня.

За словами експерта, перехід на новий стандарт бензину, а саме Е10 із вмістом до 10% біоетанолу, має наблизити український ринок до європейських стандартів. Завдяки цьому постачальникам більше не доведеться замовляти окремі партії бензину для України, що може скоротити витрати та спростити логістику.

Куюн пояснив, що наразі Україна використовує бензин стандарту Е5, але він не поширений у більшості країн ЄС. Тобто виробникам доводилося виготовляти спеціальні партії пального саме для українського ринку. З 1 липня ця ситуація має змінитись.

Чого чекати від назв бензину

У рамках переходу українського ринку пального на європейські стандарти з'явиться маркування:

E5 — бензин із вмістом до 5% біоетанолу.

E10 — бензин із вмістом до 10% біоетанолу.

B7 — дизель із вмістом до 7% біодизеля.

Нові стандарти бензину в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Однак водіїв вже заспокоюють, адже кардинальних змін на табло АЗС навряд чи слід чекати. За словами експерта, звичні позначення на кшталт А-95 найімовірніше залишаться. Але можуть з’явитися додаткові позначки щодо складу пального, якщо цього вимагатимуть регуляторні норми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Криму та деяких регіонах Росії великі проблеми з пальним. Його майже немає, а влада вводить обмеження та талони.