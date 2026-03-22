Березень ще принесе українцям неприємні сюрпризи: синоптик назвав дату похолодання
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
До кінця місяця в Україні очікується погіршення погоди
Після різкого потепління на Україну знову очікує похолодання. По всій території пройдуть дощі різної інтенсивності.
Про це в коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, найближчими днями ймовірність температурних аномалій чи небезпечних погодних явищ є мінімальною.
Якою буде погода наприкінці березня
За словами синоптика, 27 березня у західній частині, а до кінця місяця по всій Україні, спостерігатиметься похолодання через проходження холодного атмосферного фронту та надходження прохолодної повітряної маси з північної Європи. Вночі температура знизиться до -3…+2 градусів, а вдень коливатиметься від +4 до +9 градусів. У центральних та південно-східних областях термометри показуватимуть від +6 до +13 градусів.
Де можливі опади
Метеоролог зазначає, що на третю декаду березня сильних опадів не прогнозується. Показники триматимуться в межах норми.
З 26 березня і до кінця місяця у більшості областей пройдуть невеликі, а часом помірні дощі. 28 – 29 березня у південних та місцями західних областях можуть спостерігатися значні опади.
"Весняний характер погоди триматиметься до кінця місяця, що сприятиме активному розвитку рослин. Екстремальних та рекордних погодних явищ не передбачається. В окремі дні місцями може бути туман. Середня температура виявиться трохи вищою за норму по всій східній Європі", — підсумував Кібальчич.
Що прогнозують в Укргідрометцентрі
Згідно з даними Укргідрометцентру, з 27 березня можна очікувати на опади у вигляді дощів різної інтенсивності. Зокрема на заході, північному-сході та на сході України. При цьому місцями вдень максимальна температура сягатиме до +19 градусів, а вночі знижуватиметься до +3 градусів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові прогнозують різке похолодання. Синоптики обіцяють навіть сніг.