Березень ще принесе українцям неприємні сюрпризи: синоптик назвав дату похолодання

До кінця місяця в Україні очікується погіршення погоди

Після різкого потепління на Україну знову очікує похолодання. По всій території пройдуть дощі різної інтенсивності.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, найближчими днями ймовірність температурних аномалій чи небезпечних погодних явищ є мінімальною.

Якою буде погода наприкінці березня

За словами синоптика, 27 березня у західній частині, а до кінця місяця по всій Україні, спостерігатиметься похолодання через проходження холодного атмосферного фронту та надходження прохолодної повітряної маси з північної Європи. Вночі температура знизиться до -3…+2 градусів, а вдень коливатиметься від +4 до +9 градусів. У центральних та південно-східних областях термометри показуватимуть від +6 до +13 градусів.

Де можливі опади

Метеоролог зазначає, що на третю декаду березня сильних опадів не прогнозується. Показники триматимуться в межах норми.

З 26 березня і до кінця місяця у більшості областей пройдуть невеликі, а часом помірні дощі. 28 – 29 березня у південних та місцями західних областях можуть спостерігатися значні опади.

Прогноз погоди до кінця березня. Інфографіка Телеграф

"Весняний характер погоди триматиметься до кінця місяця, що сприятиме активному розвитку рослин. Екстремальних та рекордних погодних явищ не передбачається. В окремі дні місцями може бути туман. Середня температура виявиться трохи вищою за норму по всій східній Європі", — підсумував Кібальчич.

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

Згідно з даними Укргідрометцентру, з 27 березня можна очікувати на опади у вигляді дощів різної інтенсивності. Зокрема на заході, північному-сході та на сході України. При цьому місцями вдень максимальна температура сягатиме до +19 градусів, а вночі знижуватиметься до +3 градусів.

З 27 березня в Україні очікується погіршення погодних умов

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові прогнозують різке похолодання. Синоптики обіцяють навіть сніг.