Стійкість починається з жінок: у Вінниці відбудеться Український Жіночий Конгрес

Раніше захід вже проводили у семи різних містах України

30 березня 2026 року у Вінниці відбудеться регіональна подія Українського Жіночого Конгресу "Сила жінок. Вінниччина". У центрі уваги — роль жіночого лідерства у громадах та його вплив на їхню стійкість, розвиток і здатність відповідати на виклики війни.

"Українському Жіночому Конгресу важливо тримати зв’язок з регіонами. Чому? Бо саме там формується жіноче лідерство, і сміливість, і сила, і стійкість. І саме там жінкам так важко пробитися крізь стіну стереотипів, і навіть повірити в себе", — зазначила співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Програма Конгресу побудована як рух від особистого до системного: від історій лідерства — до практичних кейсів розвитку громад і стратегічного бачення майбутнього. Учасниці говоритимуть про те, як виникає лідерство через досвід і виклики, як воно працює на користь громади і як стає основою для довгострокових змін.

"Для нас важливо постійно обирати нові локації, щоб стимулювати лідерок різних областей до розвитку та нових досягнень. Регіональні УЖК вже були у Черкасах, Полтаві, Одесі, Львові, Кременчуці, Маріуполі та Івано-Франківську", — повідомила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка України Марія Іонова.

"Жінки в громадах не просто беруть участь у процесах. Вони є основою стійкості громад. Потрібно, щоб цей жіночий внесок був адекватно представлений і на рівні прийняття рішень", — зазначила співзасновниця і директорка Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка України (2014-2019) Світлана Войцеховська.

Український Жіночий Конгрес — це унікальний національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Він заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади. Український Жіночий Конгрес щорічно проводить подію у Києві та серію спеціальних заходів у регіонах України.

Український Жіночий Конгрес "Сила жінок. Вінниччина" організовано громадською організацією "Український Жіночий Конгрес".

