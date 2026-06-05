Пляшки з-під мийних засобів - це скарб: як вони допоможуть зекономити, зберегти порядок і прикрасити оселю

3 способи перетворити їх на корисні речі для дому

Порожні ємності з-під мийних засобів можуть отримати друге життя замість того, щоб опинитися у смітнику. Завдяки міцному пластику та зручній формі їх легко перетворити на практичні речі для дому.

Достатньо трохи фантазії, фарби та підручних матеріалів, щоб створити корисні аксесуари без зайвих витрат. Про кілька простих способів, як використати старі контейнери з користю, написали в "Los Andes 142".

Органайзери для різних кімнат

Один із найпростіших варіантів — зробити з пластикових пляшок зручні органайзери. Для цього достатньо обрізати ємності до потрібної висоти, обробити краї та пофарбувати їх у бажаний колір.

Такі контейнери підійдуть для зберігання ручок, олівців, косметичних пензлів, кухонного приладдя, гребінців та інших дрібниць. Вони допоможуть підтримувати порядок на робочому столі, кухні чи у ванній кімнаті.

Оригінальні горщики для рослин

Пластикові ємності також можуть стати стильними кашпо для кімнатних рослин. Достатньо зробити кілька отворів для відведення води та прикрасити зовнішню частину фарбою, мотузкою або декоративними елементами.

Такі горщики чудово підходять для сукулентів, кактусів, ароматних трав та невеликих квітів. Вони додають оселі затишку й дозволяють оновити інтер'єр без значних витрат.

Кошики для зберігання та журналів

Ще одна цікава ідея — перетворити пляшки на місткі кошики або підставки для журналів. Для цього достатньо вирізати одну зі сторін під кутом і задекорувати поверхню тканиною, самоклейною плівкою або мотузкою.

У таких органайзерах можна зберігати багаторазові пакети, засоби для прибирання, зарядні пристрої, дитячі іграшки, документи чи журнали. Це простий спосіб підтримувати порядок і водночас не витрачати гроші на нові системи зберігання.

Що корисного зробити зі пляшок від мийних засобів. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пластикові кришки допоможуть навести лад у квартирі.