Стойкость начинается с женщин: в Виннице состоится Украинский Женский Конгресс

Ранее мероприятие уже проводилось в семи разных городах Украины

30 марта 2026 года в Виннице состоится региональное мероприятие Украинского женского конгресса "Сила женщин. Винницкая область". В центре внимания — роль женского лидерства в громадах и его влияние на их устойчивость, развитие и способность реагировать на вызовы войны.

"Для Украинского женского конгресса важно поддерживать связь с регионами. Почему? Потому что именно там формируется женское лидерство, и смелость, и сила, и устойчивость. И именно там женщинам так трудно пробиться сквозь стену стереотипов и даже поверить в себя", — отметила соучредительница Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Программа Конгресса построена как движение от личного к системному: от историй лидерства — к практическим кейсам развития громад и стратегическому видению будущего. Участницы будут говорить о том, как возникает лидерство через опыт и вызовы, как оно работает на благо громады и как становится основой для долгосрочных изменений.

"Для нас важно постоянно выбирать новые локации, чтобы стимулировать лидеров разных областей к развитию и новым достижениям. Региональные УЖК уже прошли в Черкассах, Полтаве, Одессе, Львове, Кременчуге, Мариуполе и Ивано-Франковске", — сообщила соучредительница Украинского женского конгресса, народный депутат Украины Мария Ионова.

"Женщины в громадах не просто участвуют в процессах. Они являются основой устойчивости громад. Необходимо, чтобы этот женский вклад был адекватно представлен и на уровне принятия решений", — отметила соучредительница и директор Украинского женского конгресса, народный депутат Украины (2014–2019) Светлана Войцеховская.

К работе Украинского Женского Конгресса "Сила женщин. Виннитчина" можно присоединиться онлайн, заполнив регистрационную форму: https://forms.gle/eU6gzigpHW3rLLuT7.

Украинский Женский Конгресс – это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Он основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности. Украинский Женский Конгресс ежегодно проводит событие в Киеве и серию специальных мероприятий в регионах Украины.

