У Києві на пошті пролунав вибух. Є жертви (фото)

Ймовірно, вибуховий предмет був в одній з посилок

Зранку у п'ятницю, 5 червня, пролунав вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє поліція столиці. Інцидент стався на території сортувального центру поштового оператора під час огляду однієї з посилок.

У поліції не уточнили, на терміналі якого саме поштового оператора стався вибух. Однак судячи з фото можна при пустити, що це — "Нова пошта", адже контейнери, що видно на знімках — червоні.

На місці працюють вибухотехніки. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поліція на місці вибуху. Фото: kyiv.npu.gov.ua

"За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік — отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики. З'ясовуються обставини трагедії.

Як розповідав "Телеграф", у жовтні минулого року на сортувальному центрі "Укрпошта" у Солом’янському районі Києві стався вибух під час огляду посилки. Внаслідок події постраждали п’ятеро людей: працівники відділення пошти та фахівці митної служби. Як виявилось, небезпечна посилка була не одна. 40-річний тернополянин хотів відправити боєприпаси як сувенір і вони здетонували в посилці.