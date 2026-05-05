Приходять навіть за заброньованими. Як підприємства домовляються з ТЦК

Анастасія Мокрик
Військові потреби змінюють правила роботи. Фото Колаж "Телеграфу"

Роботодавці адаптуються до нових умов

Українські підприємства на практиці змушені домовлятися з Територіальними центрами комплектування (ТЦК) про передання своїх співробітників на службу. Йдеться, зокрема, і про заброньованих працівників.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк сказав в інтерв’ю "Телеграфу": "ЗСУ не вистачає чоловіків. Усі довідки про інвалідність треба обнулити, — у Раді розповіли, як можна врятувати мобілізацію".

"Я мав розмову з фермером, який має на підприємстві заброньованих. Він каже: "Ми співпрацюємо з ТЦК. Хоч у мене люди заброньовані, але коли до мене приходять ТЦК, то ми домовляємося. Вони кажуть, що їм треба хоча б раз на квартал одну людину. Хочете чи ні — розброньовуйте, потрібно ж виконувати свій план. Кожну бригаду потрібно доукомплектовувати". І тут гірка правда, яку ніхто не хоче чути, але вона є", — розповідає Нагорняк.

Сергій Нагорняк

Причина такої практики полягає у складності залучення до служби людей, які ухиляються від мобілізації. Більш доступною категорією є заброньовані співробітники, які всі ідентифіковані та враховані у базах.

"Звісно, працівникам ТЦК простіше прийти на підприємство, де всі ідентифіковані. Вони [заброньовані] в базах даних є, тому що Міністерство оборони, по суті, і давало бронь на цю людину. І Міноборони розуміє її фах, що ця людина потенційно може бути корисна для заміщення якихось посад у ЗСУ. Звісно, так, для ТЦК простіше працювати. Але тут палиця з двох кінців: і на підприємстві потрібна ця людина, і для захисту України вона потрібна. І тут уже потрібно якось визначатися", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Раді озвучили "вимушений крок", до якого можуть вдатися до правил бронювання.

#Працівники #Мобілізація #Бронювання #Сергій Нагорняк