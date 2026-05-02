Правила бронювання в Україні хочуть змінити: в Раді озвучили "вимушений крок", до якого можуть вдатися

Зміни можуть торкнутися усіх галузей

Реформа мобілізації передбачатиме й зміну підходів до бронювання. Це обумовлено нестачею особового складу в армії.

Як зазначив депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE, раніше держава прагнула максимально зберегти працівників критичних підприємств. Але наразі в армії критично не вистачає людей.

Саме тому питання бронювання буде переглядатись. Ймовірніше зміни торкнуться усіх критичних галузей, навіть енергетики. Нагорняк каже, що одним із варіантів є часткове зняття бронювання з працівників підприємств.

"На підприємствах працюють люди без обмежень, кваліфіковані спеціалісти — і, відповідно, саме вони розглядаються як ресурс для поповнення війська", — каже нардеп.

Не пропустіть: "ТЦК, строк служби, пошук ухилянтів і не тільки: що збираються змінювати в мобілізації".

Що кажуть у Раді про зміну підходів до бронювання

На думку нардепки від ЄС, члена комітету Верховної Ради з нацбезпеки Ірина Фріз, підхід має бути прозорим, збалансованим і не зашкодити критично важливим галузям економіки. Але на даний момент офіційних рішень поки що немає. За її словами, йдеться про зміну підходів до бронювання, але на сьогодні жодного оформленого проєкту рішення поки що не представлено.

Раніше "Телеграф" розповідав, які плани на бронювання в Міноборони та по кому можуть вдарити зміни.