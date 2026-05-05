Приходят даже за забронированными. Как предприятия договариваются с ТЦК

Работодатели адаптируются к новым условиям

Украинские предприятия на практике вынуждены договариваться с Территориальными центрами комплектования (ТЦК) о передае своих сотрудников на службу. Речь идет, в том числе, и о забронированных работниках.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк сказал в интервью "Телеграфу": "ВСУ не хватает мужчин. Все справки об инвалидности нужно обнулить, — в Раде рассказали, как можно спасти мобилизацию".

"Буквально вчера я разговаривал с фермером, который имеет на предприятии забронированных. Он говорит: "Мы сотрудничаем с ТЦК. Хотя у меня люди забронированы, но когда ко мне приходят ТЦК, то мы договариваемся. Они говорят, что им нужно хотя бы раз в квартал одного человека. Хотите или нет — разбронируйте, нужно выполнять свой план. Каждую бригаду нужно доукомплектовывать". И здесь горькая правда, которую никто не хочет слышать, но она есть", — рассказывает Нагорняк.

Сергей Нагорняк

Причина такой практики заключается в сложности привлечения к службе людей, которые уклоняются от мобилизации. Более доступной категорией являются забронированные сотрудники, которые все идентифицированы и учтены в базах.

"Конечно, работникам ТЦК проще прийти на предприятие, где все идентифицированы. Они [забронированные] в базах данных есть, потому что Министерство обороны, в сущности, и давало бронь на этого человека. И Минобороны понимает его профессию, что этот человек потенциально может быть полезен для замещения каких-либо должностей в ВСУ. Конечно, да, для ТЦК так проще работать. Но здесь палка о двух концах: и на предприятии нужен этот человек, и для защиты Украины он нужен. И здесь уж нужно как-то определяться", — подытожил нардеп.

