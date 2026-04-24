Перегляд бронювання йде постійно: нардеп розповів, з кого знімають бронь

Важливі кадри мають працювати на ОПК

В Україні регулярно переглядають бронювання підприємств і з деяких його знімають. Однак країні не вигідно втрачати дійсно кваліфіковані кадри, які можуть посилювати оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

Про це розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Костенко наголосив, що пропозиція колеги з комітету Федора Веніславського, що підприємство задля бронювання має привести рекрутингом 3-10 чоловіків — українців або іноземців, виключно думка Веніславського.

"Підприємство не має займатися рекрутингом. Підприємство має виробляти, заробляти гроші, бізнесом займатися", — каже нардеп.

За його словами, в Україні постійно йде перегляд бронювання, кожного року щось міняється. Є такі компанії, які, наприклад, минулого року щось виробляли, а в цьому році не виробляють — звичайно, їх розбронюють.

Однак тут, Костенко наголошує, питання в тому, куди діти кваліфіковані кадри: чи треба їх відправити на фронт, чи нам потрібно забезпечити їм якусь іншу компанію. Тут потрібно не просто розбронювати всіх, а зрозуміти, як треба розпоряджатися цими важливими для країни кадрами.

"Якщо вони вважають, що в армії будуть краще на дронах літати — так. Але це не має бути задача "розбронювали і всіх в погони", тому що підприємство не працює. Кадри — це наше все. Треба розуміти, де кадри більше можуть зробити: чи в армії, чи в оборонно-промисловому комплексі", — каже нардеп.

Він також прокоментував ідею, щодо введення КРІ (ключового показника ефективності). На думку нардепа, насправді підприємства мають такий показник.

"Я думаю, він і зараз є у всіх контрактах. Якщо ти постачаєш в армію, якщо в тебе закуповують, якщо твої дрони використовуються — то це і є твій KPI. Звичайно, якщо ти виробляєш і продаєш 50 FPV-дронів, а в тебе заброньовано 500 людей — то це фейкова компанія, з якою треба розбиратися. Якщо в тебе декілька тисяч і ти постачаєш сотні тисяч дронів… Я знаю, що деякі компанії зараз навпаки ростуть і добирають людей", — додає Костенко.

